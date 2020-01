Com um jogador a mais, São Paulo derrota Santa Cruz e vai às quartas da Copinha

São Paulo e Santa Cruz se enfrentaram, nesta terça-feira (14), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo - SP, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gols de Galeano e Kevin, o Tricolor Paulista derrotou o Santa Cruz por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas da Copinha.

Primeiro tempo morno

Mesmo habituado a jogar em São Bernardo do Campo, não foi o Tricolor Paulista que teve a primeira oportunidade de gol. Em um contra-ataque, aos 6 minutos, Paulo Victor recebeu um belo passe e saiu na cara do gol. Na conclusão, o jogador do Santa bateu cruzado, mas a bola raspou a trave do gol de Matheus Cunha.

A primeira chance de gol do São Paulo não demorou muito para acontecer. Aos 10, Sena recebeu na linha de fundo e cruzou na área. Thalles Costa, sem marcação, cabeceou com perigo, mas para fora do gol.

Os Meninos de Cotia só vieram criar mais uma oportunidade apenas aos 26 minutos. Wellington se livra da marcação e, ao invés de cruzar, surpreendeu a equipe do Tricolor do Arruda e bateu direto para gol, mas a bola foi para fora do gol.

Expulsão e gols na segunda etapa

A segunda etapa dava pinta de que seria uma extensão do primeiro tempo fraco de ambas as equipes. O São Paulo teve mais uma oportunidade apenas aos 18. Após bela jogada, Leonardo arriscou uma pancada de fora da área. A bola vinha com perigo, mas Rokenedy defendeu.

Aos 26 minutos, Fábio cometeu falta gravíssima em Wellington e levou o cartão vermelho. Jogadores do São Paulo ainda partiram para cima do atleta.

A próxima chance de gol do Tricolor Paulista aconteceria aos 34. Rodrigo Nestor deu belo passe para Galeano, que acionou Maia para finalizar direto. Porém, a bola esbarrou na trave,

Logo na sequência, Kevin mandou a bola na área para que Fasson pudesse cabecear. Rokenedy defendeu, mas no rebote Galeano converteu para o São Paulo inaugurar o marcador.

Não deu nem tempo de comemorar o primeiro que já saiu o segundo. Aos 38, Maia encontrou Wellington na linha de fundo, que mandou para o meio da área só para Kevin empurrar e fazer o segundo gol do Tricolor na partida.