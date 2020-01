Dedé acerta últimos detalhes para retornar ao Vasco

Após sete anos vestindo a camisa do Cruzeiro, Dedé está prestes a ser anunciado como o novo reforço da equipe Cruz-Maltina. O zagueiro a princípio chega para ser o dono da posição e receberá a companhia de Leandro Castán para formar a zaga titular.

Depois de receber sondagens de dois clubes chineses e até mesmo outro clube do Brasil, Dedé definiu onde quer jogar em 2020: Clube de Regatas Vasco da Gama. O jogador optou por voltar à cidade maravilhosa após sete anos longe, atuando em Minas Gerais, pelo Cruzeiro.

Por enquanto, o que separa Dedé e Vasco de um anúncio oficial são questões contratuais como tempo de contrato e salário. A primeira proposta do Vasco feita ao zagueiro foi de 200 mil mensais, mas o empresário do jogador aguarda uma contraproposta, que não passará dos 350 mil por conta do teto salarial que o clube Cruz-Maltino tem.

Ao longo de sua carreira, Dedé passou por bons e maus momentos, mas chega ao Vasco cercado de expectativa para que assuma novamente a boa forma e guie o time para uma possível classificação para a Libertadores da América. Apesar do histórico de lesões recentes, a torcida do Vasco da Gama enxerga com bons olhos a volta do zagueiro que é tratado por muitos como ídolo.

Dedé chega como o segundo reforço do Vasco para a temporada de 2020, que terá como compromissos ao longo do ano o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.