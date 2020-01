Ferroviária e Novorizontino são candidatos para aprontarem no Paulistão 2020

O Paulistão é o estadual mais badalado do Brasil. Abrigando quatro grandes clubes e uma série de equipes emergentes, de grande potencial, ou com histórico considerável no Brasil, diversos candidatos surgem como possíveis surpresas no estadual, e para este ano, a Ferroviária e o Grêmio Novorizontino são os favoritos.

Ferroviária

A equipe de Araraquara tem a desejada estabilidade na competição. Ainda que seus recursos financeiros e consequentemente o plantel de jogadores não seja dos mais badalados, o planejamento sobressai temporada após temporada, quando o time pela terceira vez seguida jogará a série D.

O mercado da bola foi animado para a Ferroviária. Do São Caetano veio uma remessa de jogadores: Bruno Recife, Lucas Mendes, Max, Tom e Karl.

Além do mais, o goleiro Saulo recém chega do Botafogo/PB, Euller, que disputou a série A pelo CSA/AL, Caio Rangel, antiga promessa do Flamengo, vem do São Bento, Uilliam, do Operário/PR, e por último, o destaque de 2018, Léo Arthur, que esteve no Fluminense e Sport ano passado.

Na última temporada o clube ficou na sétima posição, enquanto em 2018 foi décimo primeiro. Com o papel de revelar bons jogadores, como o goleiro Tadeu, que brilhou no Goiás em 2019, os novos atletas se juntarão às pratas da casa que já integram o grupo e fizeram boa Copinha neste ano.

Novorizontino

Há duas temporadas perambulando nas primeiras colocações do estadual, com a sexta posição em 2019, e a quinta, em 2018, o Novorizontino surge como um dos favoritos à zebra do Paulistão.

Com reforços de grande bagagem, a maioria dos jogadores vieram de clubes que estiveram na Série B em 2019.

Vinícius Kiss (São Bento), Felipe Marques (Cuiabá), Adilson Goiano (Criciúma), Bruno Aguiar (Brasil de Pelotas), Everton Sena (Vitória), Higor Leite (Londrina) e Thiago Ribeiro (Bragantino) jogaram a segunda divisão, além de Celsinho, que chega do CSA e Léo Baiano, do Paysandu.

Já classificado para a quarta divisão novamente, o Grêmio Novorizontino tem Danielzinho como principal destaque do time.

Grupos

A Ferroviária está no grupo D, ao lado de Corinthians, Guarani e Bragantino, formando assim, uma das chaves mais fortes do estadual. Já o Novorizontino integra o grupo B junto de Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André.

Em Araraquara, o primeiro desafio será quinta-feira (23), às 16h30, diante do Mirassol, na Fonte Luminosa. Um dia antes, na quarta-feira (22), os tigres recebem em casa o Oeste, no estádio Jorge Ismael Biasi, às 17h.