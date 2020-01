Macaé encara equipe Sub-20 do Flamengo na estreia da Taça Guanabara

O Campeonato Carioca está para começar. O Flamengo inicia sua trajetória rumo ao bicampeonato estadual neste sábado (18), às 16h (de Brasília), contra o Macaé, no Maracanã. O time que entrará em campo representando o rubro-negro é completamente diferente daquele que terminou a temporada de 2019 sendo campeão Brasileiro e da Libertadores, e com mais uma surpresa — esta não muito boa, já que as partidas não serão televisionadas.

Macaé

O adversário do Flamengo na estreia será o Macaé; O Avianil conquistou sua classificação para a Série A do Carioca através da Seletiva, onde ficou na segunda colocação. A equipe do Norte do Estado empatou na última rodada por 2 a 2 com a Portuguesa e conseguiu o sonhado acesso. Agora, luta pela permanência.

Para isso, o técnico macaense Mário Junior, deve levar a campo o que tem de melhor à disposição. A provável equipe que enfrentará o Flamengo tem: Jonathan; Dudu, Mailson, Vladimir Tatuí e Paulo Victor; Gedeil, Junior Santos, Julinho e Gerson; Zambi e Matheus Babi. O atacante Babi, tem 22 anos, e é o artilheiro do campeonato com quatro gols — todos foram marcados na seletiva. Gedeil é outro destaque do Avianil, o jogador marcou o gol da classificação do Macaé para a Elite do futebol Carioca.

Flamengo

Após a excelente temporada em 2019, o Flamengo decidiu iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa formada por jogadores que já integravam o grupo principal e jogadores que ainda são do sub-20. A preparação para o Estadual começou no dia 7 de janeiro, quando os jovens se apresentaram sob o comando de Mauríco de Souza.

Nos bastidores, a movimentação segue para a chegada de novos jogadores para o elenco principal. Já chegaram: Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael, Pedro e Thiago Maia — os três últimos ainda não foram anunciados oficialmente como reforços. A tendência é de que a estreia dos novos integrantes ocorra juntamente com o time principal.

Ainda extra-campo, a notícia que tem tomado conta do ambiente rubro-negro é o acordo — ou a falta de um — com a Globo para a transmissão das partidas no Carioca. Por discordância de valores, Clube e Emissora não firmaram contrato e o atual campeão da Cidade Maravilhosa não terá seus jogos transmitidos. A opção alternativa para os torcedores — que não puderem acompanhar a equipe no estádio — é ouvir a partida pelo rádio ou através do tempo real aqui na VAVEL Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo, assim como a Rede Globo, emitiu uma nota oficial sobre o caso.

Em campo, a equipe que será comandada por Maurício de Souza e a escalação ainda é uma incógnita. A se basear pelo último treinamento realizado pelo Flamengo, nesta sexta-feira (17), a tendência é que o Clube da Gávea inicie o primeiro jogo da temporada com: Gabriel Batista, Matheuzinho, Dantas, Rafael Santos e Ramon; Vinicius, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Lucas Silva e Vítor Gabriel. Ao todo, foram relacionados 27 jogadores, incluindo o jovem Thiago Fernandes, contratado este ano para jogar nas categorias de base.

Retrospecto

O retrospecto do confronto é favorável para o Mais Querido. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias do Rubro-negro, um empate e uma derrota. A partida mais recente aconteceu em 2018, uma vitória do Macaé sobre o Flamengo por 1 a 0. O time Macaense pode se inspirar neste resultado para tentar arrancar pontos do Mengão nesta estreia.

O Flamengo integra o grupo A do Carioca, enquanto o Macaé está no grupo B. Na Taça Guanabara os times de cada grupo se enfrentam em jogo único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal. Você pode entender tudo sobre o regulamento aqui pela VAVEL Brasil.

Macaé e Flamengo se enfrentam neste sábado (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Apesar de ser no Maraca, o mando é da equipe macaense. O Moacyrzão — estádio do Avianil — está interditado após problemas na estrutura. Para o Flamengo, vale o início com o pé direito e a afirmação da força das categorias de base do Clube. Para o Macaé vale a esperança de fazer um bom campeonato.