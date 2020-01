Por punição da CBF, Sport terá desfalques para clássico diante do Náutico

O Sport começará a temporada de 2020 com problemas. Por dívida com o chileno Mark González, a CBF puniu o clube pernambucano, que não poderá inscrever jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) até que a dívida seja quitada. Com isso, jogará o clássico contra o Náutico na abertura do Campeonato Pernambucano com vários desfalques.

Jogadores que foram contratados e que tiveram o vínculo renovado com o Leão da Ilha, não poderão atuar pelo clube por enquanto. Diante da situação, o Sport tem 16 registros pendentes no BID, incluindo Hernane, artilheiro da última Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Guto Ferreira. Ambos renovaram os contratos com a equipe. Quem comandará a time na beira do gramado é o auxiliar Alexandre Faganello.

O goleiro Carlos Eduardo, ex-Brasil de Pelotas, os volantes Jean Patrick, ex-Cuiabá e Betinho, ex-Figueirense, os meias Lucas Mugni, ex-Oriente Petrolero, Diego Noronha, ex-Serra/ES, Maxwell, ex-Corinthians e os atacantes Marquinhos, ex-Ponte Preta, Ewandro, ex-Fluminense e Leandro Barcia, ex-Goiás, são os jogadores que foram contratados e estão impossibilitados de atuar.

O lateral-direito Raul Prata, o zagueiro Rafael Thyere, os volantes João Igor e Marcão, e os atacantes Hernane, Yan e Luan, renovaram o vínculo.

Alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no qual o clube foi eliminado pelo Cruzeiro, na segunda fase, foram chamados. São eles: o zagueiro Pedrão, o lateral-direito Rafael, os meias Júlio e Adson e os atacantes Douglas e Danrley.

O Sport deve ir para o Clássico dos Clássicos com: Mailson; Ewerthon, Chico, Adryelson, Sander; Ronaldo, Willian Farias, Juninho, Pablo Pardal, Pedro Maranhão; Élton.

Lista dos jogadores que poderão atuar:

Goleiros: Mailson e Luan Polli

Laterais: Ewethon, Rafael, Sander e Vicente

Zagueiros: Adryelson, Chico, Cleberson e Pedrão

Volantes: Willian Farias, Rithely e Alê Santos

Meias: Pablo Pardal, Adson, Júlio e Matheusinho

Atacantes: Élton, Juninho, Pedro Maranhão, Douglas e Danrley.