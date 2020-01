Zé Carlos mira mais títulos com camisa do Brusque: “Estou vivendo uma fase muito importante''

reA temporada começa mais cedo para o Brusque. Antes do início do Campeonato Catarinense 2020, o Marreco encara o Avaí neste sábado (18), às 20h30, na Ressacada, em partida válida pela Recopa Catarinense. Campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Santa Catarina, ambos em 2019, o goleiro Zé Carlos vive a expectativa de mais um título na carreira.

“Estou vivendo uma fase muito importante em minha carreira junto com o Brusque, e estou muito contente por poder participar de mais uma decisão com essa camisa. Viemos de dois títulos seguidos, encerramos o ano bem, e estamos preparados para iniciar a nossa temporada levantando mais um caneco”, comenta Zé Carlos.

Com dois títulos conquistados no ano passado, o goleiro comentou que a sequência vitoriosa motiva a equipe para conquistar novos troféus:

“A nossa motivação vem da boa campanha do ano passado e do apoio que temos de toda diretoria. Eles confiam em nosso potencial, isso é muito importante para o bom desempenho do atleta dentro de campo”, finaliza o arqueiro.

Além da Recopa Catarinense, o Brusque ainda disputará o Campeonato Catarinense, a Copa Santa Catarina, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Primeiro título

O Brusque busca o primeiro título da Recopa Catarinense, que está apenas na segunda edição. Em 2019, o Marreco, campeão da Copa Santa Catarina, encarou o Figueirense, campeão do Campeonato Catarinense. O alvinegro venceu por 1 a 0, no Orlando Scarpelli e levou o título.