Volta Redonda é superior e vence Botafogo na estreia do Campeonato Carioca

Volta Redonda e Botafogo entraram em campo neste sábado, 18, pela primeira rodada da Taça Guanabara 2020. O Esquadrão de Aço foi superior durante os 90 minutos e saiu com a vitória por 1x0. O autor do gol da noite, no Estádio Raulino de Oliveira, foi Saulo Mineiro, que saiu do banco.

O time de Luizinho Vieira entrou em campo disposto a vencer. Logo nos primeiros minutos, o Voltaço mostrou entrosamento e trocou bons passes no ataque, tendo Pedrinho como principal elemento surpresa pela esquerda. Como um adversário apático e sem muita inspiração, a zaga do Voltaço pouco teve trabalho.

Um dos destaques do Esquadrão foi Wallisson. Com poucos minutos em campo em 2019, o volante começou o ano empolgando o torcedor com desarmes precisos e bom posicionamento. Assim como ele, o sistema defensivo do Voltaço deu conta do recado e soube neutralizar as poucas tentativas do Botafogo.

Bernardo chegou a marcar no início do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. O meia atacante, que alternou a posição durante o jogo, saiu aplaudido de campo em sua estréia. A atuação agradou o torcedor que compareceu ao estádio.

Mas, a surpresa e o nome do jogo foi o de Saulo Mineiro. Pouco depois de entrar, com muito gás e personalidade, ele apareceu para marcar após passe de Pedrinho e jogada iniciada por Marcelo. Saulo Mineiro ainda continuou ousado no ataque e deu trabalho para a defesa do Botafogo.

O alvinegro carioca ainda tentou reforçar o setor ofensivo, deixando três centroavantes em campo: Vinícius Tanque, Igor Cássio e Rafael Navarro, estreante. Mas, nada conseguiu. O Voltaço continuou neutralizando o adversário e se impôs para conseguir a vitória, que dá boas expectativas ao torcedor.

O Volta Redonda volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Cabofriense, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.