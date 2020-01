Desfalcado, Fluminense abre temporada em confronto contra Cabofriense

Cabofriense e Fluminense se enfrentam neste domingo (19), em Bacaxá, às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta fase, os clubes do Grupo A duelam contra os do Grupo B.

Cabofriense aposta no técnico Alfredo Sampaio

Entre as apostas do Tricolor Praiano para esta temporada, está a chegada do experiente técnico Alfredo Sampaio, além de alguns reforços. Entre eles, Rafael Pernão, que, inclusive, foi revelado pelo Fluminense, e chega para sua quarta passagem no clube. Além disso, esta será a sétima edição consecutiva do clube na elite do futebol do Rio.

A equipe da Região dos Lagos não teve recesso de final de ano. Os treinos físicos também fizeram parte da preparação da equipe. A academia, por exemplo, foi um dos locais que a equipe mais frequentou nas festas de fim de ano. No entanto, isso não incomodou os jogadores, que afirmaram que isso faz parte para ter bons resultados depois.

Entre os retornos, está o atacante Max, que passou um tempo fora do time. Sua passagem pela equipe foi em 2017 e está de volta à Cabofriense para a temporada de 2020. Rincón também está de volta. O jogador de 20 anos vem do Santa Cruz e fez boa temporada no ano passado, quando marcou nas vitórias contra o Botafogo e o Vasco.

A provável escalação é: George; Marrone, Igor, Anderson Penna, Ronan; Léo Aquino, Kaká Mendes, Rafael Pernão, Nick (Pedrinho); Abner, Max.

Fluminense terá oito desfalques para a partida de estreia

São oito os desfalques para a partida. Por ordem médica, Frazan, Marcos Paulo, Evanilson e o recém-chegado Caio Paulista estão fora. Além deles, Henrique, Egídio e Yago Felipe ainda não estão regularizados. Completando a lista, Fernando Pacheco está com a Seleção Peruana sub-23, Michel Araújo ainda não treinou com o elenco e Ganso está suspenso pelo TJD-RJ.

Diante disso, o técnico Odair Hellmann, que assumiu a equipe nesta temporada, vai contar com alguns jogadores da equipe sub-23, que vem sendo montada e preparada justamente para suprir eventuais desfalques do elenco principal. Dessa forma, todos os jogadores treinam juntos em busca de oportunidades.

Entre os jogadores do sub-23, a tendência é que Higor, Nascimento, Paulo Victor, Gabriel Capixaba e Matheus Pato sejam ao menos relacionados, como opção no banco de reservas. Já Lucas Barcellos deve ser titular. E, com isso, formará o trio de ataque com Pablo Dyego e Felippe Cardoso. Na zaga, Matheus Ferraz retorna após cirurgia e forma dupla com Luccas Claro.

A provável escalação é: Marcos Felipe; Gilberto, Matheus Ferraz, Luccas Claro, Orinho; Yuri, Hudson, Nenê; Pablo Dyego, Felippe Cardoso, Lucas Barcellos.

Retrospecto

As equipes se enfrentaram 23 vezes, com ampla vantagem do Tricolor, com 14 vitórias, contra apenas quatro da Cabofriense. Além disso, foram cinco empates. A última partida aconteceu em 10 de março de 2019, pela Taça Rio. O Fluminense venceu por 2 a 1. Yony González e Luciano marcaram os gols da vitória. Abner descontou no final.

Arbitragem

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou na última quinta-feira (16) a escala de arbitragem. O árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus comanda a partida. Seus assistentes serão Daniel do Espírito Santo Parro e Daniel de Oliveira Alves Pereira. Já o quarto árbitro será Daniel Wilson Barbosa de Castro.