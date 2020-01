Diante do Bangu, Vasco inicia disputa do Campeonato Carioca

Vai começar o Campeonato Carioca. E o Vasco da Gama vai em busca do seu 25° título abrindo a temporada 2020 neste domingo, às 16h, contra o Bangu, em São Januário.

Vasco



Repleto de jovens, este será o primeiro teste vascaíno nas mãos do novo treinador Abel Braga. O colombiano Germán Cano também poderá fazer sua estreia neste jogo, após imbróglio envolvendo a regularização do jogador.



Em campo, o Vasco tentará esquecer os problemas fora dele. Com salários atrasados de jogadores e funcionários desde o ano passado, o presidente Alexandre Campello busca alternativas para quitar a dívida com seus empregados.



Dívida esta que deixa emperrada a negociação com o colombiano Fredy Guarín. O jogador só aceita a renovação do vínculo com o Cruzmaltino após todas pendências serem quitadas.



Com pouco tempo de pré-temporada, Abel Braga vai manter a base do time que terminou a temporada passada e dar oportunidade a diversos garotos das divisões de base vascaína. Gabriel Pec pode ser a grande novidade do time que entra em campo neste domingo.



O provável Vasco terá: Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Castan e Henrique; Bruno Gomes, Raul e Gabriel Pec; Marrony, Talles e Germán Cano.

Bangu



O Alvirrubro da Zona Oeste aposta na base que chegou às semifinais do Carioca do ano passado. O time do técnico Eduardo Allax conta com as voltas de Rodrigo Lobão, Jairinho, Dieyson, Felipe Dias, Robinho e Alex Chander, que participaram da última campanha.



O Bicampeão Carioca chega ainda com algumas novidades. Foram contratados o zagueiro Dante, o goleiro Matheus Inácio e o atacante Mariano.



O provável Bangu: Matheus Inácio, Raul, Michel, Rodrigo Lobão e Dieyson; Sidney, Rodrigo Yuri e Juliano; Robinho, Jairinho e Mariano.