Red Bull Bragantino: zebra mais provável do Campeonato Paulista?

Em 2019, o Bragantino anunciou a parceria com a Red Bull Brasil, para a criação do Red Bull Bragantino. Essa nova fase trouxe jogadores de destaque para o Braga e rendeu já no ano que se passou a conquista da Série B do Brasileirão.

Agora, com essa nova força, o Bragantino chega para o Campeonato Paulista, que já conta com quatro grandes clubes do país, com o objetivo de incomodar e tentar chegar ao título.

E como chega o Red Bull Bragantino para o Paulistão?

Elenco

O Red Bull Bragantino, além de manter grande parte do elenco campeão da Série B do Brasileirão, com grandes destaques como Ytalo, Claudinho, Uillian Correia e Julio César, investiu pesado em novos reforços para o ano de 2020.

As contratações são sempre com uma linha de pensamento de trazer jogadores jovens com um grande potencial de revenda e lucro para o clube. Leonardo Realpe, Thonny Anderson, Artur e Alerrandro, contratações até o momento, chegam por muito dinheiro para reforçar o Braga e dar mais corpo ao elenco.

Última campanha

No Campeonato Paulista de 2019, o Braga terminou a competição na 4ª colocação de seu grupo, o grupo C, ficando atrás de Corinthians, Ferroviária e Mirassol. O clube de Bragança quase foi rebaixado na competição, ficando a frente apenas de São Bento e São Caetano.

Nessa nova competição, três clubes foram promovidos: Água Santos, Inter de Limeira e Santo André. Isso se dá pelo fato de que o antigo Red Bull Brasil já não existe mais, dando lugar ao Red Bull Bragantino.

Último título

A última vez que o Braga foi campeão do Paulistão foi em 1990. Segundo o regulamento da época, os dois melhores times dos dois grupos da terceira fase fariam a grande. Em caso de empate nos dois jogos, a melhor campanha jogaria pelo empate na prorrogação. E foi isso o que ocorreu.

Com dois empates por 1 a 1 nas finais contra o Novorizontino, o Bragantino foi o campeão de 1990 no Campeonato Paulista, com o time liderado por Vanderlei Luxemburgo, que começava a ter destaque em sua carreira, já com dois títulos no Bragantino.

O grupo

Com chances de ser o grupo mais difícil, o Bragantino está no grupo D, junto com Corinthians, Guarani e Ferroviária. O Corinthians é o atual campeão da competição e, para 2020, tem um novo técnico e novos reforços que colocam o alvinegro como um dos favoritos ao título.

Já a Ferroviária é um dos destaques do interior, já possuindo tradição no Campeonato Paulista, sempre incomodando os grandes clubes da competição. Em 2019, a Ferroviária somou 18 pontos, passando em segundo lugar no grupo C e tendo pontuação suficiente para ficar na frente de Ituano e São Paulo, ambos do grupo D.

Opinião: mais favorito que outros grandes?

O Bragantino agora aposta em jovens jogadores para melhorar seu elenco, e coloca sua posição de destaque no mercado quando tira esses jovens jogadores de times como Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro.

São Paulo e Santos, apesarem de terem fortes times, ainda vivem muitas dúvidas para 2020. Fernando Diniz não deu um padrão ao tricolor, que terminou a temporada inconstante. E o Santos perdeu peças importantes, como Gustavo Henrique e Jorge.

Sem alguns jogadores e com a dúvida da permanência de alguns outros, além da chegada de Jesualdo Ferreira para tentar arrumar a casa, o Santos e o São Paulo já não se mostram tão favoritos quanto Palmeiras e Corinthians para o título do estaual.

E é nessa lacuna que aparece o Red Bull. Com um elenco já formado e com reforços, só resta ao Braga um técnico para fazer tudo dar liga mais uma vez e assim, brigar pela taça do Paulistão, que parece possível para o novo Red Bull Bragantino, um clube que almeja crescer em solo nacional, estando na Série A do Brasileirão.