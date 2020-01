Fase de grupos sem confronto direto e regras na inscrição de jogadores. Conheça o Paulistão 2020

O Campeonato Paulista de 2020 inicia-se na próxima quarta-feira (22). O primeiro confronto será entre Grêmio Novorizontino e Oeste, às 17h. Em seguida, Palmeiras e São Paulo farão suas respectivas estreias, ainda na quarta-feira. Santos e Corinthians entram nos gramados apenas na quinta-feira (23).

O Paulistão tem um formato peculiar e, mesmo em vigor desde 2014 com o atual regulamento, ainda pode causar confusão entre os espectadores e espectadoras da competição. A seguir, vamos explicar passo a passo o regulamento do Campeonato Paulista de 2020.

Confrontos na fase de grupos

As 16 equipes que participam do Campeonato Paulista são divididas em quatro grupos, com quatro times em cada chave.

Pela primeira fase da competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo, apenas as equipes que estão em outra chave. Por exemplo, algum determinado time do Grupo A não tem confronto direto com ninguém de sua tabela, apenas com as equipes do Grupo B, C e D.

Fase de mata-mata

Após a classificação final da fase de grupos, o primeiro colocado enfrenta o segundo de seu grupo pelas quartas de final. Essa é a única possibilidade das equipes da mesma chave se enfrentarem na competição. Os adversários se enfrentam em duas ocasiões para decidir o time que vai à próxima fase.

Os confrontos nas semifinais são definidos após a soma de pontos de todas as fases que as quatro equipes sobreviventes disputaram no Paulistão. A equipe que tiver a melhor campanha no campeonato encara o time que teve a quarta melhor. Enquanto o segundo melhor colocado enfrenta o terceiro. As semifinais também são definidas em dois jogos.

A finalíssima do Campeonato Paulista também será disputada em dois duelos.

Requisitos do rebaixamento e disputa do Troféu do Interior

Os rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista são as duas equipes com a pior campanha da competição.

Os times que terminam entre a nona e 14ª colocação na classificação geral do Paulistão disputam o Troféu do Interior.

Regras para inscrição de jogadores

Há diversos critérios e regras para as equipes inscreverem atletas no Campeonato Paulista. A primeira parte começa com a inscrição de apenas 26 atletas por toda a competição.

Para que os participantes não saiam prejudicados, as instituições ainda podem regularizar uma lista adjacente de atletas. Entretanto, há alguns requisitos a serem seguidos.

Os jogadores listados dessa lista “B” tem de possuir, no mínimo, 16 anos completos ou seu ano de nascimento for até 1999. Entretanto, esse atleta da segunda lista deve estar registrado no clube há 12 meses, sem nenhuma interrupção no contrato. E, por último, o jogador deve ter disputado qualquer competição realizada pela FPF em 2019.

Essa lista de jogadores adjacentes poderá ser alterada a qualquer momento durante a competição. Entretanto, a lista de 26 jogadores devem ser inscritas até o dia 6 de março. Para a disputa da fase mata-mata cada equipe pode incluir mais quatro atletas, com inscrição até o dia 3 de março.

Ainda vale destacar outra regra da competição. Caso um técnico seja demitido durante a competição, o mesmo não poderá assumir o comando de outra equipe para a disputa do Campeonato Paulista.

Grupos do Paulistão 2020

Grupo A: Água Santa, Oeste, Ponte Preta e Santos.

Grupo B: Botafogo-SP, Grêmio Novorizontino, Palmeiras e Santo André.

Grupo C: Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo.

Grupo D: Bragantino, Corinthians, Ferroviária e Guarani,

Ainda vale citar a campanha da Federação Paulista de Futebol inaugurou nesta terça-feira (21). Após apuração, foi identificado que somente 14% do público que vai aos jogos da competição são torcedoras.

O movimento #ElasNoEstádio tem como intenção de ampliar a presença do público feminino nos jogos da competição. A nova campanha do campeonato tem a parceria das 16 equipes que vão disputar o Paulistão.