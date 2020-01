Atlético-MG inicia temporada diante do Uberlândia pelo Campeonato Mineiro

Falto pouco para o torcedor atleticano matar a saudade de ver a equipe em campo. Nesta terça-feira (21), no Parque do Sabiá, o time do técnico Rafael Dudamel estreará na temporada, pelo Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia.

Sob muito mistério, a escalação do time que vai entrar em campo deverá ser conhecida somente momentos antes do apito inicial. Contudo, o torcedor poderá montar um esboço na cabeça, já que na última segunda (20), Dudamel divulgou os nomes dos atletas relacionados. Veja no fim da matéria.

Mas, já se sabe que o goleiro Victor (em fase de condicionamento físico) não começará o jogo, nem Cazares, que poderá ser negociado em breve. Já o meia Nathan ainda não teve o novo contrato publicado no BID e o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga acompanham a Seleção Brasileira Sub-23.

Por outro lado, a novidade nos relacionados são o atacante Dylan Borrero, Hyoran, Allan, Bruno Silva, Adriano e Maílton. Desses, apenas Allan deverá começar jogando nesta terça.

Se na Cidade do Galo é um mistério, o Uberlândia já vem realizando jogos treino para a disputa do estadual. Entretanto, no último dia 16, em amistoso contra o Crac-GO, o time do triângulo mineiro levou a pior e saiu derrotado, por 3 a 0.

Confira a delegação do Atlético-MG para a estreia no Mineiro:

Goleiros: Michael e Fernando

Zagueiros: Igor Rabello, Réver, Gabriel e Iago Maidana

Laterais: Fábio Santos, Lucas Hernández, Patric e Maílton

Volantes: Allan, Jair, Adriano, José Welison e Ramón Martínez

Meias: Bruninho, Dylan Borrero, Marquinhos e Hyoran

Atacantes: Bruno Silva, Franco Di Santo, Maicon Bolt e Ricardo Oliveira