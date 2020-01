Revelação do Botafogo, zagueiro Lucas Lucena reforça Goiânia durante Estadual

Revelado pelo Botafogo em 2013, o zagueiro Lucas Lucena, de 23 anos, é o novo reforço do Goiânia. Surpresa do último estadual, o clube alvinegro aposta no jovem defensor que chega após integrar o elenco do Sampaio Corrêa, que foi vice-campeão da Série C 2019.

Com contrato assinado até dezembro deste ano, Lucena chega para encorpar o elenco que jogará o campeonato goiano e também a Série D. Ressaltando sua experiência, o defensor já fala sobre suas expectativas no novo clube.

“Estou muito feliz de estar aqui no Goiânia. Venho pronto para ajudar o máximo possível, seja em qualquer posição que o treinador desejar. Espero que a gente consiga uma boa campanha como a do ano passado e conquistar o acesso no Brasileiro”, afirma o jogador.

Foto: Divulgação / Sampaio Corrêa

Lucas Lucena é oriundo das categorias de base do Glorioso, por onde defendeu até 2013, quando estava na categoria sub 17. Contratado ao Bahia no ano seguinte, o zagueiro também soma passagens pelo Ypiranga (Bahia), Galícia, Itumbiara e Sampaio Corrêa.

Surpresa do último Goianão, o Galo Carijó estreia no estadual diante do Iporá, nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio Olímpico.