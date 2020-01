Na abertura do Nordestão 2020, CRB abre placar em segundos e Imperatriz busca virada

Depois de muita expectativa, a Copa do Nordeste 2020 começou com um duelo de alvirrubros. Na noite desta terça-feira (21), Imperatriz e CRB abriram a competição regional em confronto disputado no Estádio Frei Epifânio da Abadia, em Imperatriz/MA. A movimentação desde o primeiro rolar da bola mostrou que seria um jogo interessante de acompanhar, nos moldes que o futebol nordestino proporciona. E assim aconteceu. Os visitantes abriram o placar com poucos segundos de partida com Rafael Longuine, mas os donos da casa viraram e venceram por 2 a 1 graças aos tentos assinalados por Joelson e Alyson.

Gol-relâmpago e empate

O jogo mal começou e a bola balançou as redes. Aos 25 segundos de partida, o CRB fez pressão na saída de bola adversária e tomou a posse com Rafael Longuine. O meia cruzou para Maurinho, que finalizou e obrigou o goleiro Rafael Pascoal a fazer bela defesa. Porém, no rebote, Longuine completou para o gol e marcou o primeiro do Nordestão 2020. O Imperatriz ficou atordoado com a desvantagem, mas, com o recuo das linhas de marcação do Galo, pôde trabalhar a bola com mais calma no campo de ataque.

O lado direito era o mais utilizado. O lateral-direito Hudson foi bastante acionado e chegava com determinada facilidade ao setor ofensivo pela falta de entrosamento da linha defensiva. Porém, a pontaria não estava calibrada. Na primeira tentativa real, saiu o empate aos 29 minutos. Hudson recuperou a posse de bola na direita, avançou e cruzou. Afonso passou pela bola, mas Joelson completou para as redes.

Virada no segundo tempo

O confronto alvirrubro ficou bem equilibrado no segundo tempo. A qualidade técnica não era das melhores, mas os dois times faziam grande esforço para não cometer erros cruciais para definir o resultado final. Enquanto Paulinho Kobayashi trocou as peças para dar fôlego nos meios de escape do Cavalo de Aço, Marcelo Cabo modificava o esquema tático para deixar o Galo com mais atacantes para conquistar a vitória.

Porém, a estratégia foi melhor ao clube maranhense justamente no momento em que Cabo ainda mexia no time. Aos 28 minutos, Joelson cobrou escanteio e a bola passou por toda a área. Em novo cruzamento, a jogada se repetiu. Na terceira tentativa, Joelson cruzou e Alyson subiu sem marcação para virar o jogo. Os times ainda levaram perigo nos minutos finais, mas nada que alterasse e impedisse a vitória do Imperatriz.

As equipes esperam o desenrolar da primeira rodada para saber a real situação na tabela de classificação do torneio. Enquanto isso, a concentração muda para a estreia de ambos nos respectivos Campeonatos Estaduais. O Imperatriz enfrenta o Maranhão às 16h30 do sábado (25), no Estádio Castelão, em São Luís/MA, pela abertura do Maranhense; por sua vez, o CRB vai medir forças contra o Murici às 16 horas do domingo (26) pela estreia no Alagoano, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.