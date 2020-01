Zagueiro Zémarcio recebe chance no time principal do Operário-PR: ''Vou lutar pelo meu espaço''

O zagueiro Zémarcio foi chamado para participar do elenco principal do Operário para a disputa do Campeonato Paranaense 2020. O jovem jogador de 19 anos teve a experiência de disputar Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, no qual o Fantasma foi eliminado pelo Santa Cruz na segunda fase.

“É a oportunidade que todos os meninos da base esperam, eu fico feliz em recebe-la e vou lutar pelo meu espaço. Sei que quem o professor chamar, dará o seu melhor dentro de campo e comigo não será diferente, estou com sede de jogar bem, mostrar meu futebol. É uma grande chance, é torcer para ser solicitado em jogo”, comentou o zagueiro sobre a oportunidade que recebeu pelo Fantasma.

O zagueiro comentou sobre a expectativa de atuar no elenco profissional: “O Operário é um time que vem se destacando, chegou na Série B com excelentes campanhas, e é claro que é muito maior a pressão por estar no profissional, porém sabia que seria assim, e isso até me motiva a cada dia a dar o meu melhor.”

Na última temporada, o Operário chegou a disputar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, terminando a Série B com uma das melhores campanhas dentro de casa.

Zémarcio não foi relacionado para a partida contra o Cascavel, nesta quarta-feira (22), às 20h, no Olímpico Regional, válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2020.