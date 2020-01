Após Copinha, Juventus promove atacante Kadu aos profissionais 

O Juventus não passou da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Jr, porém, ainda que o Moleque Travesso tenha sido eliminado precocemente, não faltaram destaques no time de Marcel Barbosa. Kadu, de 17 anos, já treina com o elenco profissional que estreará nesta quarta-feira (23) no Paulistão A2.

Kadu foi o primeiro promovido. Aos 17 anos, o atacante que chegou na Mooca em setembro de 2019 teve rápida ascensão no clube. Oriundo de uma escolinha na cidade de Pirapora diz Bom Jesus/SP, Kadu defendeu o grená na reta final do estadual sub 20, e com apenas 6 jogos marcou 5 gols.

Mesmo sem balançar as redes na Copinha, o jovem promissor estava nos planos do time principal, e desde a eliminação na primeira fase, o atleta despertou atenção do treinador Alex Alves, e treina junto aos demais profissionais.

Destacando sua meteórica ascensão, Kadu fala sobre seu caminho e o futuro no clube.

”Infelizmente não conseguimos ir longe na Copinha, mas temos que tirar lições positivas disso, e aperfeiçoar. Nesse momento é até difícil de acreditar que quatro meses atrás estava na escolinha de Pirapora, e agora estou treinando com os profissionais do Juventus”.

Adversário do Votuporanguense na estreia da A2, o Juventus, de Kadu tentará o acesso. Animado, o atacante ressalta: “Agora é manter o foco para continuar aqui, com confiança para poder dar o meu melhor e ajudar o clube em todas as próximas competições”, finaliza.

Clube reconhecido por revelar talentos após a Copinha, como por exemplo, Pedro Rocha, que hoje é jogador do Flamengo, o Juventus também terá mais três novos atletas oriundos da base no novo plantel.

Depois de Kadu, foi a vez do artilheiro do time na Copinha com três gols, Rikelmi receber a oportunidade profissional ao lado de Matheus e Isaque.



Matheus (19) foi o goleiro titular do time nos três jogos da primeira fase. Isaque (18) é zagueiro, e também foi titular no time de Marcel Barbosa. Rikelmi (18), atacante, foi o principal destaque ofensivo na competição, com 3 gols em 3 jogos. Veloz e habilidoso, o atleta que chama atenção pelo nome, também despontou após marcar um gol contra o Grêmio, na segunda rodada.