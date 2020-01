Volta Redonda aplica goleada sobre Cabofriense e lidera Grupo B da Taça Guanabara

O Volta Redonda esteve em uma tarde inspirada nesta quarta-feira, 22. O clube recebeu a Cabofriense pela segunda rodada da Taça Guanabara, se impôs, dominou o jogo e goleou por 4x0. Com o resultado, o clube emenda a segunda vitória em dois jogos e lidera o Grupo B neste primeiro turno pelo saldo de gols.

Nos primeiros minutos de jogo, o Voltaço já indicava como seria a tarde no Estádio da Cidadania. O time foi implacável e imprimiu um ritmo de jogo acelerado, com muita participação dos laterais e boa movimentação das peças ofensivas. Bernardo e Marcelo quase marcaram, mas o goleiro George e a zaga adversária fizeram o possível para segurar a pressão.

A equipe da Cabofriense pouco criou durante 90 minutos e virou presa fácil para o Voltaço. A situação ficou ainda mais complicada aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Gama levou o segundo amarelo e foi expulso. Com superioridade numérica, o Voltaço manteve o ritmo acelerado e abriu o placar no primeiro tempo com chute Pedrinho, dentro da área, após belo passe de Oliveira, pela direita.

No início do segundo tempo, a Cabofriense ensaiou uma pressão, mas a equipe de Luizinho Vieira não recuou e tratou de ampliar o placar com Bruno Barra, após cruzamento do lateral-esquerdo Luiz Paulo. A qualidade teve sequência com as substituições de Luizinho. Saulo Mineiro, o iluminado do jogo contra o Botafogo, na primeira rodada, entrou e serviu João Carlos, para fazer 3x0.

Oliveira, que vinha fazendo grande partida, sentiu e deu lugar para Maicon. Mas, o time nada perdeu em qualidade. O próprio Maicon forçou a jogada pela direita e sofreu pênalti. A conversão veio com João Carlos, que liquidou a fatura para os donos da casa. Ainda deu tempo de tentar o quinto. O Voltaço seguiu buscando o gol até o último minuto de jogo. No final, ficou assim: Volta Redonda 4x0 Cabofriense.

O Esquadrão de Aço agora irá com moral para o Maracanã, no confronto contra o Flamengo, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogo acontece no sábado, dia 25, às 18h.