Lucas Silva decide, e Flamengo vence o Vasco no primeiro clássico carioca do ano

Em noite de clássico dos milhões, Flamengo e Vasco foram ao Maracanã repleto de jovens da base, e apesar da ausência na transmissão televisiva, os 25 mil torcedores presentes no estádio viram o time reserva do Flamengo vencer os também reservas do Vasco, por 1 a 0 com gol de Lucas Silva.

Depois de ambos os rivais tropeçarem na rodada de abertura do estadual, Flamengo e Vasco foram à campo repleto de jovens oriundos de suas respectivas bases, e outros reservas não aproveitados no time principal. Com o grupo principal de férias, o Flamengo utiliza a Taça Guanabara como experimento para os novos jogadores rubro-negros, enquanto o Vasco optou pelo time alternativo, em decisão questionável do treinador Abel Braga.

O jogo

Tomando as iniciativas, o Vasco começou a partida pressionando o Flamengo. Com pouco mais de um minuto, Ribamar marcou um belo gol, porém impedido. O impedimento seria uma pedra no sapato dos vascaínos, que tropeçariam mais vezes na tática defensiva do Flamengo.

Após a parada técnica do primeiro tempo, o treinador Maurício de Souza, do Flamengo, arrumou a equipe que passaria desde então a controlar o ritmo do clássico. Liderados por Vinicius Souza e Ramon, o time do Flamengo conseguia avançar ao ataque com a rapidez de Yuri e Lucas Silva.

Com 28 minutos de jogo, o Flamengo abriria o marcador, com o único gol do jogo, anotado pelo próprio Lucas Silva, que havia sido vaiado na partida anterior, em uma finalização cara a cara com Jordi, depois de uma assistência admirável do lateral esquerdo Ramon.

Já sem Lucas Santos, principal arma ofensiva dos Vascaínos, o time da Colina se afastou do gol rubro-negro, e só voltaria a ameaçar na segunda etapa. O desgaste por parte dos jogadores de Abel Braga foi notório. Thiago Reis, Vinícius e Ribamar sentiram o ritmo do jogo. Em determinado momento, até o goleiro Jordi sofreu com cãibras, após uma rápida reposição de bola.

O Flamengo que aumentou sua efetividade com a entrada de Pepê, teve uma nova instabilidade na metade do segundo tempo, quando o Vasco voltaria a crescer no jogo, em duas carradas finais.

O bom rendimento do setor defensivo do time de Maurício, se fez presente no clássico. Pela segunda partida no ano, o Flamengo não leva gols, e depois de anular o ataque dos rivais, o time se despediria com um gol no último minuto, de Vitor Gabriel, anulado pela arbitragem.

Sequência

O Flamengo conquista sua primeira vitória na temporada. Com quatro pontos, o time seguirá testando duas pratas da casa, e terá o Volta Redonda como próximo adversário, sábado, no Maracanã.

Já o Vasco segue sem vencer no ano, e após dias partidas, ambas sem marcar gols, o time de Abel deverá ter novamente os titulares no confronto de sábado contra o Boavista, no Espírito Santo. Com apenas um ponto, o Vasco ê o vice-lanterna do grupo B, enquanto o Flamengo assume a segunda colocação do Grupo A.