Herói contra o Vasco, Lucas Silva marca seu primeiro gol no Maracanã e comemora: "Vai ficar marcado"

Decisivo na vitória do Flamengo sobre o Vasco no clássico entre a garotada, o atacante Lucas Silva marcou seu primeiro gol da carreira no Maracanã. O tento foi o único do confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2020. E depois do jogo, o garoto do Ninho foi só agradecimento.

Em entrevista à FlaTV, o jovem de 22 anos exaltou a importância de balançar pela primeira vez as redes do Maracanã.

"Primeiramente quero agradecer a Deus e parabenizar a equipe. E esse gol, foi meu primeiro gol no Maracanã, num clássico, isso vai ficar marcado para toda minha vida. Só tenho que agradecer a Deus por tudo."

Logo em seguida, ele também falou sobre a chance dos garotos do Flamengo mostrarem serviço na Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).

"Vamos ter mais oportunidades. É pensando jogo a jogo e tentar sair com o resultado positivo, que é o que aconteceu aqui hoje."

Decidiu o jogo e caprichou na entrevista! Fala, Lucas Silva!🎙🗣 #DePrima pic.twitter.com/8GQYDOkSuX — Flamengo (@Flamengo) January 23, 2020

O Flamengo conquistou sua primeira vitória na temporada e chegou à segunda colocação do Grupo A. Com quatro pontos, o time seguirá testando suas pratas da casa e terá o Volta Redonda como próximo adversário, sábado (25), às 18h, no Maracanã.