No retorno de Luxemburgo, Palmeiras goleia Ituano na estreia do Paulistão

Na noite do retorno oficial de Vanderlei Luxemburgo ao Palmeiras, o Alviverde foi ao estádio Novelli Júnior enfrentar o Ituano na estreia do Paulistão. Recém campeões da Flórida Cup, o Palmeiras goleia por 4 a 0 os mandantes, com gols de Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e William.

Com um primeiro tempo amarrado em um empate sem gols, o Palmeiras que tinha o controle do jogo, pecava na criação e finalizações. Resistente, o Ituano bloqueou o ataque do alviverde na primeira etapa, mas após o gol do lateral Marcos Rocha, não mostrou forças para surpreender o time de Luxa.

Luxemburgo

De volta ao Palmeiras, Luxa promoveu significativas mudanças no time titular. Seguindo a tendência da pré temporada, Felipe Melo jogou na zaga, enquanto o jovem Gabriel Menino ganhou oportunidade de começar jogando ao lado de Ramires, pois o volante titular, Bruno Henrique, está lesionado.

Com um segundo tempo totalmente diferente, o time de Luxemburgo retornou para a segunda etapa com mais precisão. Com 7 minutos, Marcos Rocha abriu o marcador. Logo depois Lucas Lima abriu a vantagem aos 13 minutos, e já na reta final, Zé Rafael fez o gol mais bonito do jogo, de letra, confirmando a goleada do Palmeiras.

Leve em campo, o Palmeiras aos 34 minutos do segundo tempo, ainda viu William dar números finais à partida. Com 60% de posse de bola, e 18 finalizações, o time de Vanderlei Luxemburgo começa a ganhar forma que o treinador deseja, controlando o jogo.

Sequência

Após a goleada, o Palmeiras terá o clássico contra o São Paulo no domingo (26), às 16h, no Allianz Parque. Já o Ituano visitará o Oeste, na Arena Barueri, um dia antes, no sábado (25), às 17h.