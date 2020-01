Lucas Lima elogia atuação do Palmeiras após goleada: “Grande partida”

Ituano e Palmeiras se enfrentaram, nesta quarta-feira (22), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2020. Na estreia oficial na temporada de 2020, com gols de Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian, o Verdão goleou o Galo por 4 a 0.

Após a vitória, Lucas Lima foi perguntado sobre a diferença de rendimento da equipe entre a primeira e segunda etapa. O meia justificou que a mudança de postura da equipe deu-se pelas palavras e Vanderlei Luxemburgo no vestiário e ainda elogiou o rendimento da equipe no jogo.

“Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo e acho que o professor (Vanderlei Luxemburgo) foi fundamental, porque ele passou tranquilidade para nós, acertou nosso posicionamento e mudou nosso espírito. O primeiro tempo foi um pouco abafado por conta da falta de ritmo e no segundo deu para nos soltarmos mais, e valeu esse resultado e grande partida", afirmou o jogador.

Após a goleada, o Palmeiras enfrentará o São Paulo no próximo domingo (26), às 16h, pela segunda rodada do Paulistão. Devido a troca de gramado no Allianz Parque, a partida será disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o Ituano encara o Botafogo-SP no próximo sábado (25), também pelo Campeonato Paulista, às 17h. O jogo será realizado e no Novelli Júnior, em Itu.