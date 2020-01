São Paulo estreia no Campeonato Paulista com vitória tranquila sobre Água Santa

Nesta quarta-feira (22), o São Paulo estreou no Campeonato Paulista contra o Água Santa no estádio do Morumbi. O placar terminou em 2 a 0 para os mandantes com gols de Pablo e Daniel Alves.

Início arrasador

Logo aos cinco minutos o tricolor paulista abriu o placar em bela jogada do atacante Pablo, que arriscou o chute de muito longe e mandou uma pedrada. Sem chances para o goleiro Thomazzela.

O Netuno tentou reagir aos 17 com Marquinho, duas vezes. Na primeira, o atacante finalizou em cima de Volpi, mas no rebote o camisa sete tentou e mandou no peito do arqueiro.

Aos 43, o São Paulo aumentou a vantagem com Daniel Alves que invadiu a área chutou a bola em cima da zaga adversária, pegou a sobra e de carrinho completou para o gol.

Na segunda etapa, o jogo perdeu em emoção principalmente pela forte chuva que caiu no Morumbi e com isso o placar não se movimentou e houveram poucas chances claras de gol.

Uma situação inusitada aconteceu durante a partida. Quando tocava na bola, o zagueiro Arboleda era xingado uma torcida organizada do São Paulo. Alguns outros torcedores responderam gritando o nome do zagueiro. Isso se dá pois o defensor foi visto com a camisa do rival Palmeiras em suas férias, o que despertou a ira de alguns torcedores do tricolor.

Próximos Jogos

O São Paulo volta a campo no domingo (26), às 16h, contra o Palmeiras, em Araraquara. Já o Água Santa recebe o Novorizontino no próximo sábado (25), às 15h, na Arena Inamar.