Perto da estreia, Noroeste aposta no entrosamento para ter sucesso na A3 do Paulistão

O Esporte Clube Noroeste disputará sua quarta temporada consecutiva na série A3 do Paulistão.

Longe da elite estadual desde 2011, o time de Bauru se reforçou com dois atletas conhecidos do futebol brasileiro, o volante França, ex-Hannover e Palmeiras, e o meia Richarlyson, ex-São Paulo, que se juntarão aos atletas que estão no Cachorrão há alguns anos, bem como o zagueiro Jean Pierre e o meia Igor Pimenta.

Diante da estreia marcada para este sábado (25), contra o Esporte Clube São Bernardo, o time do técnico Luiz Carlos Martins aposta no entrosamento para conseguir o acesso à segunda divisão paulista.

Meia titular do Noroeste desde 2017, Igor Pimenta destaca a experiência adquirida dentro do clube e o trabalho do treinador, para obter sucesso em mais uma temporada vestindo alvirrubro.

“Professor Martins está me dando oportunidade para mostrar meu trabalho, contribuir com o time e a expectativa é muito boa. Me sinto honrado em vestir essa camisa por mais uma temporada. Estou iniciando a competição com um pouco mais de vivência e experiência adquirida. Preparado para cada situação que pode acontecer dentro da campeonato. Batemos na trave em 2019 e sabemos, logicamente, que não será fácil. Eu acredito que com o grupo de jogadores que temos, pela entrega, dedicação e a qualidade de cada um, faremos de tudo pra termos um grande campeonato paulista”.

Com 67 partidas, o zagueiro e líder da equipe, Jean Pierre, de 26 anos, ressalta a qualidade do adversário na primeira prova da equipe que buscará o acesso.

"A expectativa para a estreia é muito boa, com toda a preparação que foi feita e com o grupo forte que temos. E a confiança é alta, não pode ser diferente. O São Bernardo tem em seu elenco jogadores conhecidos na divisão e foram nossos adversários em edições passadas. Todos os jogos serão difíceis e nosso foco total está agora na estreia”, reforça o camisa 3.

Chegadas

Principal reforço até o momento, o volante França, de 28 anos chega ao Noroeste com vasta experiência no futebol. Revelado pelo próprio clube, em 2011, o volante já defendeu o Coritiba, Criciúma, Palmeiras, Figueirense, Londrina e outros diversos clubes brasileiros, tendo a Inter de Limeira como última equipe a ser defendida.

Na ocasião, França foi titular no time que conquistou o acesso para a elite estadual.

Junto do volante, Richarlyson, de 37 anos, também é reforço do Cachorrão. Apesar de estar impedido de jogar, por participar de um reality show da Sabrina Sato, na Record, o atleta retorna ao Noroeste depois de um ano, para encorpar o time que terminou na 7ª colocação em 2019.

Revelado pelo São Luiz-RS, Richarlyson ganhou proporção nacional jogando pelo Santo André em 2003, e pouco depois pelo São Paulo, onde defenderia o Tricolor de 2005 até 2010, tornando-se campeão mundial pelo clube, além de tricampeão brasileiro no período.

Estreia

Fora de casa, o Noroeste viajará ao ABC paulista para enfrentar o EC São Bernardo. Marcada para este sábado (25), às 15h, a partida será realizada no estádio Primeiro de Maio.