Sindicato de Atletas em SP inicia expansão internacional e será polo de mestrado em Direito

Na manhã da última terça-feira (21), o presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo, Rinaldo Martorelli, e o diretor jurídico da entidade, Guilherme Martorelli, estiveram na sede do Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha (INFEC) para selar o acordo juntamente com Jordi Sola, reitor da universidade e Vicente Javaloyes, diretor e gestor do mestrado em Direito Desportivo Internacional.

É mais um importante passo para a expansão internacional, depois de trazer aparelhos do Brasil direto dos Estados Unidos, como o medidor de temperatura central durante partidas de calor intenso e os testes de concussão cerebral, agora é a vez da entidade fechar uma parceria inédita.

“Fechamos uma grande parceria que beneficiará profissionais do esporte que buscam especialização na área do Direito Desportivo internacional. Trata-se de uma universidade reconhecida internacionalmente e conta com profissionais renomados do mercado. Eles têm campus em Lleida e Barcelona. Essa ação mostra como o sindicato se preocupa com a formação humana e vai buscar especialização seja dentro ou fora do Brasil”, afirmou Rinaldo Martorelli.

Em relação ao polo de mestrado no Brasil, que terá o Sindicato como anfitrião tem a previsão de que o curso no Brasil comece em novembro de 2020.

“A universidade de Educação Física tem cinco vertentes de atuação e uma delas trata o Direito Desportivo dentro da universidade de Educação Física. O curso estará disponível no Brasil através do Sindicato de Atletas São Paulo”, continuou.

Sindicato de Atletas e Universidade de Lleida - INEFC

O sindicato vem fazendo um grande trabalho em prol dos atletas profissionais do estado de São Paulo há 72 anos, fundado em 23 de julho de 1947 por um grupo de 15 pessoas comandado pelo cronista Aurélio Campos e elegeu Hélio Caxambu (ex-São Paulo FC e Portuguesa de Desportos) como o primeiro presidente. Em 1993, a entidade mudou sua trajetória e com a chegada de um novo presidente, Rinaldo Martorelli (ex-Palmeiras e que defendia o Taubaté) planos e metas novas foram traçadas para o sindicato paulista.

O INEFC é um órgão autônomo, que faz parte da Secretária Geral do Esporte (SGE), em conjunto com o Centro de Centro de Alto Desempenho de Sant Cugat (CAR) e o Conselho Esportivo da Catalunha (CCE). O SGE é designado ao Departamento da Presidência do Governo da Geral da Catalunha. O corpo autônomo é formado pelos centros de Barcelona e Lleida, que são afiliados à Universidade de Lleida e à Universidade de Barcelona, ​​respectivamente.



Essa dupla filiação permite estar em contato com a realidade social relacionada ao mundo do esporte, educação física, gestão esportiva, saúde e bem-estar da população, bem como com as relacionadas à criação e transferência de conhecimento.



Nos últimos anos, os dois centros do INEFC fizeram grandes esforços para adaptar o perfil do corpo docente às crescentes demandas do mundo universitário. Atualmente, existem nove grupos de pesquisa reconhecidos e 17 mestres.



Para saber mais sobre o Sindicato de Atletas de São Paulo, existe o site oficial da entidade aqui.