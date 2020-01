Tiago Nunes se diz satisfeito com desempenho do Corinthians em estreia no Paulistão

Campeonato Paulista de 2020 nessa quinta-feira (23) marcou, também, a estreia do técnico Tiago Nunes na competição. Reformulado e mais ofensivo, o Timão venceu o Botafogo-SP na Arena Corinthians, em Itaquera, com um hat-trick de Boselli, que balançou a rede três vezes e um gol do meia Luan, em cobrança de pênalti. A estreia do Corinthians nonessa quinta-feira (23) marcou, também, a estreia do técnicona competição. Reformulado e mais ofensivo, o Timão venceu o Botafogo-SP na Arena Corinthians, em Itaquera, com um hat-trick de, que balançou a rede três vezes e um gol do meia, em cobrança de pênalti.

Após a partida, o técnico Tiago Nunes falou à imprensa em entrevista coletiva, comentando sobre a vitória do Alvinegro em sua estreia:

"Saudação ao nosso torcedor que veio e incentivou. Primeiro quero agradecer aos atletas pela dedicação, eles tem seguido à risca o que pedimos não só no campo, mas fora, com vídeos, scout, a gente tem uma série de números que ajudam a entender a evolução. Fico feliz que nos primeiros 90 minutos completos eles tiveram ambição, mesmo cansados. Isso é algo que queremos independente do adversário, mas claro que é um início de trabalho. Muito satisfeito com o apresentado aqui hoje".

Tiago aproveitou para analisar o desempenho dos jogadores que marcaram gols e foram imprescindíveis na vitória do Corinthians:

"O Mauro [Boselli] é muito conhecido, veio porque reconhecidamente faz muitos gols, ele tem aproveitamento muito bom de finalização, e é uma disputa muito boa com Love, Gustavo, e esse aproveitamento é o que dá pra ele a condição de titular", comentou sobre o argentino que marcou três vezes na noite.

E o que dizer de Luan?

"Luan é um atleta que temos toda confiança e fizemos o máximo de esforço para contratá-lo porque acreditamos no potencial técnico, capacidade de resolver o jogo, de colocar companheiros para decidir. Fico surpreso positivamente pela dedicação dele de correr no campo, se movimenta muito, isso gera desgaste, mas ele se esforça muito, com disposição para competir", completou sobre o camisa 7 do Timão, aquisição do Corinthians para a temporada 2020.

Tiago Nunes foi perguntado, também, sobre sua motivação em defender o título alvinegro no Paulistão e respondeu:

"Estou muito motivado para tentar o tetra Paulista, por ser técnico do Corinthians isso já é uma motivação, segundo porque pode ser algo histórico. O Paulista é o mais competitivo do Brasil, em termos de estadual, tem times de séries A, B, times competitivos. Grandes treinadores que ganharam o Paulista se tornaram marcos no futebol, não quero ser referência, mas quero ser melhor do que eu era ontem. Vamos nos dedicar ao máximo para conseguir isso."

O técnico do time do Parque São jorge também falou sobre a estreia do Corinthians na fase preliminar da Libertadores, torneio a ser disputado no começo do ano:

"Vamos ser competitivos. A gente viu o Guarani ontem, tá aberto o confronto, mas temos muita coisa pra melhorar. Um início de jogo muito forte, antes do primeiro gol teve ainda mais uma chance clara, isso me dá confiança de que chegaremos no dia 5 [de fevereiro, estreia do Corinthians no campeonato] competitivos", comentou.

O Timão volta a campo no domingo (26), contra o Mirassol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida acontecerá no estádio municipal José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo, às 19h.