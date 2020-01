Boavista e Vasco duelam com objetivos distintos na Taça Guanabara

Boavista e Vasco se enfrentam neste sábado (25), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta fase, os clubes do Grupo A duelam contra os do Grupo B.

Boavista quer manter a invencibilidade

O Verdão de Bacaxá é o líder do Grupo A com quatro pontos conquistados. Após empate sem gols com o Resende, a equipe venceu o Macaé por 3 x 0. O destaque da vitória foi o meia Michel, que marcou duas vezes. Tartá, que teve passagem pelo Fluminense, completou o placar.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo, que passou os últimos 10 anos trabalhando no futebol árabe, tem como destaques velhos conhecidos do futebol carioca. São eles: o atacante Erick Flores (ex-Flamengo), o volante Fernando Bob (ex-Fluminense e Ponte Preta) e o também atacante Robert (ex-Fluminense).

Mandante da partida, o Boavista recebeu uma proposta vantajosa e resolveu transferir a partida do estádio Elcyr Resende, para Cariacica. Embalado, o experiente time busca não sofrer nessa primeira etapa do Campeonato Carioca. Vale destacar também que a melhor campanha do clube no Carioca foi em 2011, quando terminou em quarto lugar.

A provável escalação é: Klever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Michel, Erick Flores, Tartá e Caio Dantas (Renan Donizete).

Vasco precisa vencer para subir na tabela

O Cruzmaltino ocupa a quinta posição no Grupo B, com apenas um ponto conquistado. Na estreia, ficou no empate em 0 x 0 com o Bangu, em São Januário. Na segunda rodada, foi derrotado pelo Flamengo por 1 x 0 no primeiro clássico da competição este ano. Precisa vencer se quiser a classificação.

Para a partida, o técnico Abel Braga terá a volta dos titulares, com uma novidade. Juninho treinou no lugar de Gabriel Pec e começará jogando. Lembrando que o jogador esteve em campo na derrota para o Flamengo e foi um dos destaques, apesar do resultado negativo. E no ataque, Talles Magno e Cano foram os escolhidos.

Apesar das expectativas, o lateral-esquerdo Ramon não foi relacionado para a partida. O jogador vai priorizar os trabalhos físicos no fim de semana. Ele já treina normalmente ao lado dos companheiros e está em fase final da preparação para voltar a atuar. Outro desfalque é Breno, lesionado.

A provável escalação é: Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Leandro Castán, Henrique; Bruno Gomes, Raúl, Juninho, Marrony, Talles Magno e Cano.

Retrospecto

Ao todo, foram 13 confrontos entre as equipes, com vantagem para o Cruzmaltino, com 11 vitórias, contra apenas uma da equipe de Saquarema. Além disso, ocorreu apenas um empate. A última partida ocorreu em 02 de março de 2019, em São Januário. A partida, válida pela segunda rodada da Taça Rio, terminou com vitória vascaína por 2 a 0. Rossi e Ribamar marcaram os gols do jogo.

Arbitragem

O árbitro Alex Gomes Stefano comanda a partida. Seus auxiliares serão Daniel do Espírito Santo Parro e Gustavo Mota Correia.