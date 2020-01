Na estreia de Dudamel no Independência, Atlético-MG recebe Tupynambás

Neste domingo (26), o técnico Rafael Dudamel e os novos jogadores terão o primeiro contato com a massa atleticana, naArena Independência. O alvinegro recebe o Tupynambás, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Atlético

O time de Dudamel estreou com vitória sobre o Uberlândia na última terça, e busca uma sequência positiva neste domingo. Ainda aprimorando a parte física, os jogadores assimilam as ideias de jogo do comandante venezuelano.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (24), o treinador afirmou que manterá a base da equipe da primeira rodada, mas que pode haver alterações, afim de proporcionar rotatividade para o elenco. Além disso, Dudamel revelou, também, que o esquema tático pode ocorrer mudanças, em virtude do estilo de jogo do adversário.

“Não temos uma equipe principal, temos uma equipe base e uma ideia muito clara para saber com quem podemos contar, e com o que podemos colocar em campo. Mas para este domingo vamos ter uma equipe que tenha continuidade, mas com algumas mudanças, para dar oportunidades e ter mais jogadores com minutos de jogo”.

O provável Atlético que entrará em campo deverá ter: Michael, Patric (Maílton), Réver, Gabriel e Fábio Santos; Zé Welison, Jair e Allan; Hyoran, Marquinhos e Franco Di Santo (Ricardo Oliveira).

Tupynambás

O time da zona da mata não tem vida fácil pela frente. Após derrota, em casa, na estreia, para o Tombense, o clube perdeu o técnico Paulo Campos, que pediu demissão. Somado a isso, a equipe tem, após o jogo contra o Galo, o América-MG e Cruzeiro pela frente.

Agora, o time é treinado pelo auxiliar técnico, Zé Luís. Apesar de ter tido pouco tempo para passar a proposta de jogo para os atletas, aposta na experiência dos jogadores para neutralizar as jogadas do Atlético-MG, no Horto.

O time do Tupynambás deverá entrar em campo com: Renan, Henrique, Adriano, Diego e Grafite; Léo Salino, Lúcio e Albert; Vanger, Yago Cajú e Ademilson.