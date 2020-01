Dudamel cita pontos positivos na goleada do Atlético-MG e mira Sul-Americana

No reencontro com a torcida, o Atlético-MG protagonizou a maior alegria. O Galo goleou o Tupynambás por 5 a 0, na maior tranquilidade dentro da Arena Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Rafael Dudamel aprovou a atuação dos seus comandados, destacando o avanço da transição de defesa para o ataque.

“Os pontos positivos do jogo: a vitória. A intenção de desenvolver um trabalho coletivo, na defesa, no ataque, com a bola e sem a bola, e alcançando a sincronia da equipe para pressionar, para jogar, ter saídas limpas e as trocas de posições na defesa. Não fizemos tudo perfeito, mas a intenção é ir melhorando. Outro ponto positivo é a parte física, a equipe está cada dia melhor. Terminamos a partida com uma tranquilidade, e isso é o importante. Os pontos negativos eu guardo para mim, para corrigir no campo e para conversar com os jogadores”.

Sobre o duelo contra o Coimbra, na quarta-feira, Dudamel irá analisar pois em breve terá a disputa pela Copa Sul-Americana.

“Vamos avaliar amanhã como estão os jogadores, e poder escolher uma boa equipe para quarta-feira, na nossa casa, querendo ganhar, mas pensando na partida da Sul-Americana. Depois da partida da Sul-Americana já teremos quatro semanas de trabalho, e a equipe vai se encontrar melhor. Vamos chegar com uma boa quantidade de minutos jogados na competição continental, esse tem sido o nosso planejamento. Mas são 72 horas, temos que deixar os jogadores descansarem para olhar as caras, e respostas, para escolher um time forte para quarta-feira".