Fluminense atropela Bangu e mantém 100% de aproveitamento no Carioca

Pela 3ª rodada da Taça Guanabara o Fluminense enfrentou o Bangu no estádio do adversário, Moça Bonita. Mesmo com um time diferente do que atuou nas duas primeiras partidas, o Tricolor não tomou conhecimento e atropelou o Alvirrubro por 5 a 1.

Destaque para o zagueiro Luccas Claro que marcou dois gols em um jogo pela primeira vez na carreira e o garoto Miguel que começou como titular pela primeira vez, deu uma assistência e participou das principais jogadas ofensivas do time. Além deles os contratados e estreantes da tarde Yago, Henrique e Egídio tiveram uma boa atuação.

Vantagem Tricolor

Mesmo com forte calor em Bangu, o jogo começou de forma intensa. Tentando propor seu estilo de jogo, o Flu buscava o gol e quase abriu aos 4'. Após ótimo passe de Miguel, Lucas Barcellos perdeu cara cara uma boa oportunidade. Pouco tempo depois o placar foi alterado. Miguel cobrou escanteio na cabeça de Luccas Claro e o zagueiro balançou as redes.

Depois do gol o Fluminense recuou e esperou o Bangu no campo de defesa. O time da zona oeste começou a gostar da partida e teve uma penalidade máxima a seu favor. Na cobrança Juliano bateu bem e deixou tudo igual.

Com empate no placar o Tricolor voltou ao ataque com mais força e quatro minutos depois de tomar o empate, Egídio cruzou na cabeça do artilheiro da tarde, Luccas Claro, para deixar o Flu novamente em vantagem.

Virou passeio

O segundo tempo estava de certa forma equilibrado. Mesmo com Flu tendo uma chance clara de gol com Matheus Alessandro, aos 4 minutos, depois de um lindo passe de Henrique e uma cobrança de falta de Miguel na trave aos 17.

O time mandante buscava atacar mais do que na primeira etapa em busca do empate, mas esbarrava nas suas limitações técnicas. Essas que acabaram custando caro. Depois de um passe errado no campo de defesa, Felippe Cardoso deixou Yago cara a cara com goleiro e o meia recém contratado ampliou o placar.

Aos 35, cinco depois do terceiro gol foi a vez de Felippe Cardoso marcar seu primeirocom a camisa tricolor. O atacante aproveitou uma bobeada do zagueiro rival e balançou as redes.

Ainda deu tempo de mais um. Aos 42', o estreante Gabriel Capixaba recebeu ótimo cruzamento de Matheus Alessandro e de cabeça deu números finais a partida.

Na próxima rodada o Fluminense faz seu primeiro clássico na temporada contra o Flamengo, enquanto o Bangu encara o Volta Redonda.