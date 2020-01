Renato Gaúcho comemora vitória gremista e revela conversa com Thiago Neves e Diego Souza

O Grêmio garantiu seus primeiros três pontos de 2020 na tarde deste domingo (26), no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O jogo válido pela 2ª rodada do Gauchão 2020, com gol marcado por David Braz o Tricolor gaúcho superou o Brasil de Pelotas por 1 a 0. Renato Gaúcho ressaltou a importância do triunfo gremista.

"O mais importante de tudo é que o Grêmio venceu, jogou bem, poderíamos ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Infelizmente não fizemos mais mas é assim mesmo. Início de campeonato é assim mesmo."

O técnico também falou sobre as contratações de Thiago Neves e Diego Souza. Além disso, revelou que o tricolor procurou por jovens, mas não encontrou no mercado.

"Eu tenho acompanhado que muita gente tem criticado. Thiago Neves eu já falei que vai jogar e jogar muito. O Diego eu sei que vai nos ajudar e muito. Ele tá fininho. Gostaríamos de buscar jogadores mais jovens, mas cadê? A gente tentou buscar, pensamos e procuramos, mas não tem. É um problema até na Seleção Brasileira, então eu peço que o torcedor compreenda. Eu prefiro errar tentando do que me omitir. Esse é o pensamento do presidente também. To conversando com o Diego e o Thiago e sei que eles vão nos ajudar."

Perguntado sobre o rótulo de recuperar jogadores em má fase e se Thiago Neves e Diego Souza encaixavam nesse perfil o comandante respondeu que não é o caso.

"Não entram na linha de recuperar jogadores, são jogadores consagrados é só olhar o currículo deles. Eu já falei pra você o Thiago Neves é um dos melhores meias que tem no Brasil, é só ver por onde ele passou, jogou muito. O Cruzeiro teve seus problemas ano passado, principalmente no segundo semestre, não foi só o Thiago Neves e mesmo assim ele fez bastante gols. O Diego Souza todo mundo sabe, já passou por aqui e passou muito bem. Então, não tem essa de trazer o jogador para recuperar, eles tiveram um semestre ruim que é uma coisa normal pra qualquer jogador. E boa pergunta tua, inclusive falar que eu tenho visto ai: "Ah, o Renato recuperou tantos jogadores e alguns jogadores o Renato não conseguiu recupera!" Cuidado que tem jogadores nessa lista (que eu não consegui recuperar) que não tem nada a ver comigo."

Questionado sobre as oportunidades aos jovens e se o Grêmio seguirá usando time titular Renato argumentou sobre as oportunidades dadas.

"Tenho dado bastante oportunidades pra garotada, vou continuar dando, mas é importante mesclar com os mais experientes. A gente vai vendo, eu vou conversando com os jogadores e assim tomo a decisão sobre quem vai começar as partidas"

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o São José, na Arena, na quinta-feira (30), às 21h30.