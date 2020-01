Guto Ferreira mostra satisfação com primeira vitória do Sport no ano e ressalta futuras estreias

Depois de somar dois empates nas primeiras duas rodadas do Campeonato Pernambucano, o Sport conquistou a primeira vitória no ano de 2020. Na estreia da Copa do Nordeste, ao bater o CSA por 1 a 0 em Maceió, o time voltou a disputar a competição regional após dois anos e com uma importante vitória. Aos poucos, o Leão da Ilha fica do jeito que o técnico Guto Ferreira pensa para toda a temporada. Após suspensão do bloqueio que impedia a inscrição de novos jogadores, alguns já estrearam e foram decisivos, como o atacante Leandro Barcia, autor do gol do jogo. Guto deixou bem claro que a escalação deste fim de semana é o ponto de partida para o que considera ideal ao clube.

“A gente parte dessa equipe. Temos essa boa base, mas ainda há jogadores para estrear como João Igor, Hernane e Rithely. Queremos ter o quanto antes a equipe o mais forte possível e sabemos que podemos buscar uma ou outra peça. Temos o Alê Santos, usamos o Júlio César para que, se precisar em algum momento, usar e estarem prontos. Temos vários jogadores que vamos lapidando e fazer com o que o Sport esteja bem servido e possa ganhar com isso”, explicou.

O goleiro Luan Polli, o lateral-direito Raul Prata, o volante Jean Patrick, o meia Lucas Mugni e os atacantes Leandro Barcia e Yan fizeram seu primeiro jogo oficial na temporada com a camisa do Sport. Outros ainda estão ausentes e devem estrear nas próximas partidas, como os volantes João Igor e Rithely, além do atacante Hernane Brocador. Ainda mais, a diretoria leonina trabalha para regularizar junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) os zagueiros Rafael Thyere e Elenilson, o meia Diego Noronha e o atacante Luan.

Sobre o jogo, Guto Ferreira exaltou pontos positivos de seus comandados, principalmente na marcação. De acordo com o técnico, o nível de jogo da equipe foi importante para impedir pressão e ataques mais perigosos do adversário. No lado ofensivo, destacou a eficiência no contra-ataque que garantiu o triunfo da equipe pernambucana fora de casa. E ainda revelou que os goleiros farão revezamento com o objetivo de estarem no mesmo patamar.

“Foi uma vitória muito boa. Eles fizeram de tudo para entrar pela zaga, que teve um comportamento espetacular, sólido na partida tanto nos lados quanto na parte central, capitaneada pelo Willian Farias, que foi muito sóbrio e consistente. Elogio o nível de jogo, que para nós é de suma importância para quem tem uma Série A para jogar pela frente. Quando queriam estar melhor, nós demos o contra-ataque mortal. O Leandro Barcia, após uma jogada brilhante do Elton, que começou numa roubada de bola do Jean, fizemos o gol. O Maílson vai jogar o Campeonato Pernambucano e Luan Polli vai jogar a Copa do Nordeste. Eles têm de ficar ligados e trabalharem bastante, pois o Carlos Eduardo também vem disputando e pode chegar para engolir algum deles”, finalizou.

O Sport volta a entrar em campo na noite da próxima terça-feira (28), quando vai enfrentar o Central de Caruaru às 20 horas, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano.