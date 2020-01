Abel Braga exalta insistência do Vasco e vê ‘problema zero’ nas vaias recebidas da torcida

Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vasco venceu por 1 a 0 o Boavista, nesta noite de sábado (25), com gol aos 51 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o técnico Abel Braga falou com a imprensa e minimizou as vaias ao afirmar que o torcedor vascaíno é soberano.

"Nós vamos continuar trabalhando. A torcida me conhece bem. O torcedor é soberano. Eles vieram incentivar em um jogo quase embaixo da água. Tem jogo que eles não gostam. Problema zero. Eu gosto dessa torcida porque quando joguei aqui, com essa camisa, a minha alma ficava lá. Estou tentando fazer isso com esse time. E hoje teve um pouquinho disso. Eu tive essa relação com o torcedor como jogador e espero ter como treinador."

O treinador reconheceu que a atuação não foi como esperavam, mas destacou a persistência do time

"Não foi do jeito que gostaríamos. Achamos que tínhamos que jogar melhor. Tivemos oportunidades no primeiro tempo e não fizemos. Fizemos no segundo. Isso prova que a equipe não desistiu. Quem fez a assistência naquele momento foi o segundo volante, Ribamar puxou a bola e o Cano fez o que esperamos dele. Para nós foi muito bom. Precisávamos da vitória."

O Vasco joga na próxima quinta-feira (30) contra a Cabofriense em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.