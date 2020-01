Murici surpreende e vence CRB na estreia do Campeonato Alagoano

O ano de 2020 continua bastante complicado ao CRB. Após estrear com derrota na rodada de abertura da Copa do Nordeste, o time entrou em campo na tarde deste domingo (26) para fazer sua primeira partida no Campeonato Alagoano. No Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, a equipe da Zona da Mata surpreendeu e levou a melhor. Com gol do veterano Etinho, o Murici venceu por 1 a 0.

A partida começou movimentada porque os dois times partiram para o ataque, cediam espaços e propiciavam a ambos troca de passes no campo ofensivo. Com maior posse de bola mesmo fora de casa, o Murici foi logo premiado. Aos oito minutos, Deysinho cruzou da esquerda e Etinho cabeceou na trave. No rebote com o gol vazio, o próprio centroavante alviverde completou para as redes. Os donos da casa sentiram o gol e a falta de entrosamento ficava ainda mais evidentes. Os erros primários eram cometidos e quase o Murici ampliou em chute de Etinho fora da área.

Na metade final do primeiro tempo, o CRB começou a oferecer perigo. A primeira boa chance alvirrubra veio aos 23 minutos, quando Erik aproveitou falha da defesa adversária, abriu espaço e acertou o travessão. Em seguida, o próprio Erik participou de uma tabela com Rafael Longuine. O meia arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Rodrigo Dias a se esticar todo para espalmar. Na terceira tentativa, Léo Gamalho foi acionado na área e finalizou. O arqueiro alviverde espalmou e a defesa afastou por completo em cima da linha. Nos acréscimos, o centroavante regatiano teve nova chance ao completar cruzamento de Erik, mas não passou pela defesa. Mas quase o Murici marcou o segundo em escanteio fechado de Carlos Júnior. A trave impediu.

Foto: Douglas Araújo/CRB

No segundo tempo, a postura foi diferente. Enquanto Marcelo Cabo trocou as peças no campo de ataque, o Murici recuou suas peças para sustentar a vantagem como podia. O CRB predominou no segundo tempo e mais uma vez carimbou a trave aos sete minutos. Léo Gamalho cruzou de trivela, João Carlo cabeceou, o goleiro Rodrigo Dias desviou e a bola bateu na trave antes de sair. O Murici respondeu com Etinho. Acionado após lançamento, driblou Victor Souza, mas perdeu ângulo e desperdiçou a chance. Luidy tentou empatar o jogo, mas ninguém apareceu para completar sua batida cruzada. Durante toda a etapa final, o Galo buscou, mas não superou o bloqueio alviverde. Vaias e pressão da torcida alvirrubra ao fim do jogo.

Com o resultado, o Murici divide a liderança do Alagoano com o CSA, enquanto o CRB divide a última posição com o CEO. Na próxima rodada do Estadual, o Murici enfrenta o Coruripe às 20 horas da quarta-feira (29) no Estádio José Gomes da Costa, em Murici/AL; enquanto o CRB vai encarar o CSE no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios/AL, às 17 horas do sábado (1º). Antes, o Galo tem a segunda rodada da Copa do Nordeste e recebe o Santa Cruz às 19h30 da quarta-feira (29), novamente no Trapichão.