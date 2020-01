Cariocão: recuperação de Botafogo e Vasco, Fla-Flu embalados e Madureira 100%

A terceira rodada do Cariocão foi realizada neste fim de semana, e pela primeira vez na competição os quatro grandes venceram juntos. No sábado (25) Flamengo e Vasco superaram Volta Redonda e Boavista respectivamente, enquanto no dia seguinte, o invicto Fluminense goleou o Bangu por 5 a 1 e segue 100% no estadual, enquanto o Botafogo finalmente somou pontos no campeonato, depois de bater o Macaé.

Sábado

Iniciando os jogos, o time reserva mesclado com o Sub-20 do Flamengo recebeu o Volta Redonda no Maracanã. Sem transmissão televisiva, os jovens Rubro-Negros sofreram para ganhar do Voltaço, que até então havia vencido os dois jogos. Em um 3 a 2 de virada, João Lucas, Rodrigo Muniz, com direito a gol de estreia nos profissionais, e Bill marcaram para o líder do grupo A, enquanto João Carlos e Saulo Mineiro fizeram os gols do time visitante.

Pouco depois, em Cariacica, o Vasco da Gama enfrentou o Boavista, que havia vendido seu mando de campo para fora do estado. Com pressão da torcida, Abel Braga novamente retornou com os titulares à campo, e nos acréscimos finalmente veio o alívio da primeira vitória no ano, com gol de German Cano, o Cruzmaltino saiu vitorioso por 1 a 0. Apesar da vitória, o treinador não escapou dos protestos de torcedores que o vaiaram após a troca de Talles Magno, joia da casa, pelo centroavante Ribamar.

Domingo

Diante de um escaldante sol na Zona Oeste do Rio, o Fluminense visitou o Bangu, em Moça Bonita. Invicto com três vitórias nos três jogos, o Tricolor inicia a temporada em grande fase, e prova disso foi a goleada por 5 a 1 sobre o alvirrubro, que na temporada anterior foi o 3º colocado no estadual. Em tarde de artilheiro, o zagueiro Luccas Claro anotou dois gols, enquanto Yago Rocha, Felippe Cardoso e Gabriel Capixaba tiveram seus primeiros gols pelo Fluminense. Em tarde inspirada, Miguel foi o destaque do Tricolor das Laranjeiras.

Necessitando de recuperação para ainda ter chances de classificação na Taça Guanabara, o Botafogo recebeu o Macaé no Nilton Santos. Em noite inspirada dos novos reforços, o Glorioso superou o time do Norte Fluminense por 3 a 1 com gols de Pedro Raúl, Luis Henrique e Bruno Nazário. Com atuação positiva para o torcedor, o Botafogo por pouco passaria batido sem levar gols, até que o artilheiro do estadual Matheus Babi descontasse para o lanterna do grupo B.

Madureira

Grande sensação neste início de estadual, o Tricolor Suburbano novamente fez mais uma vítima. Fora de casa, o time de Toninho Andrade foi ao estádio Correão encarar a Cabofriense neste sábado (25). Invicto e sem nenhum gol sofrido nas três primeiras rodadas, o Madureira venceu por 1 a 0, gol de Nathan, e se mantém na zona de classificação, na segunda colocação, dividindo o 100% de aproveitamento com o Fluminense.

Grupo X

Pelo grupo que decidirá os rebaixados para a A2 Carioca, o América goleia o Americano por 4 a 0 e lidera o grupo da morte. Jogando no Giulite Coutinho, em Mesquita, o Mecão saiu vitorioso após Christianno, Anderson Künzel, Wallinson e Flamel marcarem os gols do time mandante. O "Cano", que esteve próximo de ir à Taça Guanabara se complica na chave e é o lanterna com 1 ponto apenas.

Fora de casa, a Friburguense foi à Baixada encarar o Nova Iguaçu e não desapontou. Sob forte pressão, ambos os times jogaram para decidir o futuro na elite estadual, e apesar do favoritismo dos mandantes, foi o tricolor que saiu com os três pontos. Com Raniel liderando a equipe, o zagueiro teve tarde inspirada com um gol e uma assistência para superar o Nova por 2 a 1. O time de Cadão está na segunda posição, com 4 pontos.

Rodada 4

Com direito a Fla-Flu, confira os jogos da próxima rodada do Cariocão:

28/01 - Boavista x Madureira (19h15);

29/01 - Portuguesa x Macaé (16h), Bangu x Volta Redonda (16h30) e Flamengo x Fluminense (20h30);

30/01 - Botafogo x Resende (19h15) e Vasco da Gama x Cabofriense (21h30).

Classificação

Grupo A: 1 - Flamengo 7 pts, 2 - Boavista 4; 3 - Botafogo 3, 4 - Portuguesa 3; 5 - Bangu 2, e 6 - Cabofriense 0.

Grupo B: 1 - Fluminense 9 pts, 2 - Madureira 9; 3 - Volta Redonda 6, 4 - Vasco 4, 5 - Resende 2, e Macaé 1.