O Ceará tinha tudo para fazer uma ótima estreia na temporada 2020. Jogava em casa, tinha a torcida ao seu lado e abriu boa vantagem em poucos minutos de jogo. Porém, a equipe vacilou no segundo tempo e perdeu pontos importantes na primeira rodada da Copa do Nordeste. Em jogo disputado na noite deste domingo (26), Ceará e Frei Paulistano empataram em 2 a 2 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE. Felipe Baxola e Vinícius marcaram os gols alvinegros, enquanto Caio Sánchez e Baby assinalaram os tentos do Touro.

O Ceará começou a partida de modo avassalador. Em sua primeira partida como atacante da equipe cearense, o centroavante Rodrigão era acionado em praticamente todos os lances em que o setor ofensivo trabalhava. Mas foi o meio de campo que foi mais eficiente em abrir o placar. Aos 11 minutos, Vinícius tocou de calcanhar para Felipe Baxola completar para as redes. O momento de euforia permaneceu porque os papéis se inverteram aos 18 e o Vozão ampliou o placar. Baxola cobrou escanteio e, após bate-rebate na área, Vinícius estufou as redes sergipanas. Só com a desvantagem de dois gols que o Frei Paulistano apareceu e assustou. Ramalho e João Grilo chutaram forte e obrigaram Fernando Prass a fazer bela defesa. Porém, a melhor chance foi alvinegra. Aos 37 minutos, Rodrigão foi lançado, entrou na área, driblou o goleiro Andrade e mandou para fora.

No segundo tempo, o Frei Paulistano mostrou que não seria um jogo tão fácil ao Ceará. As duas chances claras na etapa inicial deram indício de que a postura sergipana seria diferente. Logo aos três minutos, Caio perdeu ótima chance na cara do gol. Mas o primeiro gol veio em seguida. Aos seis, Matheus cruzou e Caio Sánchez balançou as redes. Os mandantes evidenciavam queda considerável de rendimento e desempenho apático. Foram duas finalizações perigosas, com Felipe Baxola e Rick, mas Andrade defendeu em ambas. Aos 40 minutos, a reação do Touro. Após cobrança de escanteio, Baby subiu mais alto que os defensores para empatar e definir o placar da partida.

As equipes voltam a entrar em campo pelos Estaduais na próxima quarta-feira (29). O Frei Paulistano enfrenta o América às 15h30 no Estádio Roberto Silva, em Pedrinhas/SE, pela quarta rodada do Campeonato Sergipano. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Ceará enfrenta o Ferroviário no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE, no Clássico da Paz válido pela abertura da segunda fase do Campeonato Cearense.