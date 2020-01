Odair Hellmann comemora goleada do Fluminense: “Estamos evoluindo”

O técnico Odair Hellmann concedeu entrevista após a goleada do Fluminense por 5 a 1 sobre o Bangu, no domingo (26), em Moça Bonita. O comandante comemorou o placar elástico e destacou a evolução da equipe, que segue com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara, com três vitórias e líder do Grupo B.

“Fazer cinco gols não é normal. Quando fazemos, é preciso para comemorar. Pode ter sido atípico, mas nossa equipe produziu essa oportunidades e converteu em gols. Que bom que as coisas estão acontecendo, que estamos conseguindo implementar essa ideia de grupo. Espero que a gente siga nesse processo de evolução ”.

Dos cinco gols, dois foram marcados por jogadores que entraram no segundo tempo. Felippe Cardoso substituiu Lucas Barcelos e Gabriel Capixaba entrou no lugar de Yago Felipe, que também balançou as redes. Odair brincou com as substituições certeiras, que contribuíram para a goleada.

“Vou brincar com isso. Quando mais eu acordo cedo, quanto mais eu trabalho, mas dedo mágico eu tenho. Quanto mais eu me dedicar, mais eu for de mente aberta, mas a sorte acompanha. Que continue assim”.

Sobre o padrão de jogo que será adotado para o Fla-Flu, na próxima quarta-feira (29), no Maracanã, Odair Hellmann afirmou que não muda baseado no adversário. Pelo contrário, segue um planejamento para construir a equipe ideal para a temporada.

“Vou descansar um pouco. O que vamos fazer contra o Flamengo é o que já estava determinado antes, independe do que o adversário vai fazer ou não. Precisamos construir uma equipe. Muitos jogadores não atuaram juntos ainda. Precisamos seguir este processo. Só assim vamos conquistar vitórias lá na frente, com um time coeso. As coisas não acontecem da noite para o dia. Vamos fazer na quarta o que já estava em nosso planejamento”.

Ainda falando sobre o clássico, pela quarta rodada da Taça Guanabara, Odair completou: “Nosso pensamento não se baseia no adversário. Por coincidência é o Flamengo. Se fosse o Boavista, seria a mesma coisa. Ainda estamos construindo um time. Saíram muitos jogadores e entraram muitos jogadores. Precisamos errar e acertar para depois errarmos menos. Vamos colocar os que estiveram 100% dentro das nossas avaliações”.

Dos cinco gols, três foram marcados na segunda etapa, mais precisamente, nos 15 minutos finais. Odair Helmann analisou a partida e elogiou a equipe nos dois tempos. Além disso, ressaltou que ainda há erros a serem corrigidos, mesmo com a equipe estando com 100% de aproveitamento na competição e apenas um gol sofrido.

“No primeiro tempo, controlamos bem o jogo. Em uma bola longa (lance do pênalti), que conversamos, mas faz parte... Eu gostei dos dois tempos. Quando acelera demais, acaba precipitando um passe. Quando trabalhamos mais as jogadas, construímos cinco gols, colocamos bola trave... Isso que é importante. Mas é inicial ainda. Ainda vamos corrigir. Ainda bem que vamos corrigir com vitórias”.

Destaque na vitória contra a Portuguesa-RJ, na última quinta-feira (23), o jovem Miguel, de 16 anos, foi titular pela primeira vez na equipe profissional. Sobre o jogador, o comandante destacou que ele ainda vai evoluir e que, a individualidade aparece quando todo o grupo vai bem.

“Ele é um menino de talento, precisamos saber trabalhá-lo. Estamos sabendo. Ele faz parte de um grupo. Gosto de exaltar o grupo para que a individualidade faça a diferença. O Miguel vai evoluir. Não está nem com a maturação fechada ainda. Tem talento, futebol. Jogou quase 90 minutos. Se tiver que ficar no banco e entrar, ok. Vamos tomar as decisões nos treinamentos. Ele é da escola de Xerém, mais um jogador importante para o grupo”.

Nas duas primeiras partidas, o ataque foi formado pela dupla Felippe Cardoso e Lucas Barcelos. Na partida contra o Bangu, apenas o primeiro foi titular, sendo substituído pelo segundo na etapa final. Matheus Alessandro foi o outro titular no ataque. Odair analisou os atacantes.

“O Lucas joga por dentro. Era centroavante na base, mas tem mobilidade. O Felipe não fez um bom jogo no último jogo. Fiz uma substituição. Disse a ele para continuar a trabalhar, tranquilo. Como eu torci para ele acertar o passe hoje. Que bom que ele acertou e depois teve a gana de fazer o gol. Vai nos ajudar”.

A partida também marcou a estreia de do lateral Egídio e do meia Henrique, que vieram do Cruzeiro. Segundo o treinador, os jogadores são experientes e se juntam a Ganso e Nenê, por exemplo, para equilibrar o elenco, que também conta com bastantes jogadores jovens. Odair Helmann concluiu afirmando que a equipe ainda tem muito a crescer.

“São experientes e vão nos ajudar, junto com Nenê, Ganso... Temos muitos jovens que precisam dessa casca, da cobrança para saber qual é o caminho. Sabem conversar com um menino. Queremos essa mescla o mais rápido possível. Tivemos três vitórias boas, mas temos muito a crescer até ter um entrosamento, repetição” .