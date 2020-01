Aos 34 anos, Diego Souza é oficializado como reforço do Grêmio

Nesta terça-feira (28), o Grêmio anunciou a contratação do atacante Diego Souza que atuou no Botafogo em 2019. O jogador de 34 anos já desembarcou em Porto Alegre para se apresentar ao seu novo time.

Diego Souza estava sem contrato desde o início da temporada quando acertou sua rescisão com a equpe de General Severiano. Então, livre no mercado Diego Souza acertou com o Grêmio por 1 temporada. Diego Souza já passou pela equipe gaúcha e teve amplo destaque na campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2007.

O atacante chega ao Tricolor Gaucho para atuar como atacante, posição carente na equipe. Em 2019, o Grêmio alternou entre Diego Tardelli, Felipe Vizeu, André e Luciano. Somente Luciano correspondeu as espectativas e com as saídas, até o momento, de Diego Tardeli e Vizeu o Grêmio foi ao mercado atrás de reorços. Além disso, André não deve permanecer na equipe, recentemente foi sondado pelo Coritiba mas seu alto salário emperrou a negociação.

Em 2019 pelo Botafogo e São Paulo, Diego Souza marcou 10 gols e deu 4 assistências em 51 partidas. No campeonato brasileiro o jogador foi o artilheiro da equipe carioca, marcando 7 gols e também deu 1 assistência participando no total de 8 gols dos 31 marcados pelo Botafogo no campeonato. Assim, o novo atacante gremista participou de 26% dos gols do Botafogo no campeonato brasileiro.