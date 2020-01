Desejo antigo, Gabriel Boschilia é anunciado pelo Internacional

Alvo do Internacional desde o ano passado, as conversas pelo meia-atacante Gabriel Boschilia tiveram entraves, mas o Colorado convenceu o AS Mônaco e contratou o brasileiro de 23 anos. No entanto, os valores e detalhes da transferência não foram divulgados.

Contratado pelo São Paulo junto ao Guarani ainda nas categorias de base, Boschilia passou pelas seleções sub-20 e sub-17 do Brasil e subiu ao profissional do Tricolor Paulista em 2014. Considerado uma promessa do futebol nacional, foi contratado pelo Monaco em 2015.

Boschilia não chegou a se firmar no clube do principado francês, onde fez 35 jogos e marcou oito gols nas quatro temporadas. O meia ainda foi emprestado ao Standard Liège, da Bélgica, e ao Nantes, da França. A época no Nantes foi a única em que o brasileiro conseguiu ter uma sequência pois esteve em campo por mais de 30 jogos: 32 partidas e cinco gols feitos.

O AS Monaco anuncia um acordo com o @SCInternacional para a transferência de Gabriel Boschilia.



O meia 🇧🇷 brasileiro viajará para Porto Alegre nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar com o clube gaúcho.



Boa sorte com a camisa do Inter, @Boschilia 👊 pic.twitter.com/q8tFrU69ai — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) January 28, 2020

📝🇦🇹 COLORADO REFORÇADO! Meio-campista Gabriel Boschilia é o novo jogador do Clube 👉 https://t.co/eFpqF1rDTZ #VamoInter pic.twitter.com/lRQF2bwilC — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 28, 2020

Agora, chega ao lado vermelho de Porto Alegre para ser o titular da posição e conduzir o time de Eduardo Cudet em 2020.