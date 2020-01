Boavista vence Madureira e assume liderança do Grupo A da Taça Guanabara

Boavista e Madureira se enfrentaram nesta terça-feira (28), no Estádio Moacyrzão. A partida foi válida pela quarta rodada da Taça Guanabara. A equipe de Saquarema venceu por 3 a 1. Ygor Catatau, contra, abriu o placar para os donos da casa e Caio Dantas, duas vezes, cravou o triunfo. Nathan, nos minutos finais, descontou para o Tricolor Suburbano.

CAIO DANTAS AMPLIA VANTAGEM

Aos seis minutos, Marlon, do Madureira, recebeu o passe na área e caiu. Os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. E a equipe teve outra chance aos 18’, com Emerson Carioca. No entanto, o jogador foi travado pela zaga do Boavista na hora do chute. Mas foram os donos da casa que abriram o placar, com gol contra de Ygor Catatau. Aos 25’, Tartá cobrou escanteio, o goleiro Douglas saiu mal e a bola resvalou no atacante, que acabou mandando a bola contra o próprio patrimônio.

Em vantagem no placar, a equipe de Saquarema teve a oportunidade de ampliar aos 38’, após falha do goleiro Douglas. Todavia, o meia Jefferson Dantas se atrapalhou com a marcação do adversário e, com o gol vazio, mandou para fora. Mas não demorou para os donos da casa ampliarem. Aos 41’, Caio Dantas marcou o segundo gol. Em contra-ataque, Erick Flores tocou para Wellington Silva, que deixou para o atacante mandar a bola para o fundo das redes.

O Madureira tentou a reação aos 44’, em jogada de bola parada. Luciano Naninho cobrou falta de longe e a bola passou muito perto do gol. No entanto, ainda deu tempo para o terceiro gol do Boavista antes do intervalo. Aos 46’, Caio Dantas marcou seu segundo na partida. Jefferson Renan tocou para o companheiro, que escorou.

TROPEÇO

No segundo tempo, a primeira oportunidade foi para o Tricolor Suburbano. Aos 14’, Após lançamento na área, Edmário cabeceou em direção ao gol. Éverton Silva salvou. No rebote, Ygor Catatau cabeceou, mas a bola foi para fora. Seguindo na pressão, aos 20’ foi a vez de Marlon tentar o primeiro gol dos visitantes. Após erro da defesa do Boavista, o jogador soltou a bomba dentro da área. A bola passou perto do gol.

Ainda em desvantagem, o Madureira continuou no ataque, enquanto o Boavista resolveu apostar nos contra-ataques. E aos 43’ enfim, conseguiram descontar, com Nathan. Ygor Catatau avançou e cruzou na área. Então, o atacante marcou o primeiro da equipe. No entanto, não foi suficiente para evitar a primeira derrota na competição.

E AGORA?

Com o resultado, o Boavista assumiu a liderança do Grupo A, com sete pontos. A equipe possui os mesmos pontos do vice-líder, Flamengo, mas leva vantagem no saldo de gols (4x2). Já o Madureira segue em segundo lugar do Grupo B, com nove pontos. Na próxima rodada, o Tricolor Suburbano recebe o Bangu, no Conselheiro Galvão. A partida será no sábado (1º), às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mais tarde, às 19h, o Verdão enfrenta o Fluminense, no Maracanã.