Botafogo-PB visita Nacional para manter invencibilidade no Paraibano

O Botafogo-PB não quer se distanciar das equipes que vão brigar pela classificação para a segunda fase do Campeonato Paraibano. Precisando vencer, o atual campeão estadual enfrenta o Nacional-PB nesta quarta-feira (29), às 20h15, no Estádio José Cavalcanti, em Patos, pela segunda rodada da competição.

Na estreia, o Belo venceu o São Paulo Crystal sem dificuldades, enquanto o Canário do Sertão foi derrotado pelo Atlético-PB, fora de casa. Logo, as duas equipes entram em campo com o mesmo objetivo, mas vivem situações opostas na classificação.

Novo comando e foco na recuperação

O Nacional-PB foi o primeiro clube que demitiu técnico no Campeonato Paraibano deste ano. Após o revés sofrido na rodada de abertura do estadual, Rafael Soriano, que comandou a equipe durante a pré-temporada, foi demitido, dando lugar a Sérgio China.

Para o seu primeiro desafio no comando do Canário, o técnico deve contar com o goleiro Diego e com o zagueiro Airton Júnior, contratados durante a semana. Assim, o Nacional deve ir a campo com: Júnior Conceição; Glaubinho, Airton Júnior, Yuri Silva e Alan Pires; Sidney, Leomir e Carioca; Patrick, Fábio Neves e Mandacaru.

Sem perder de vista

Com as vitórias de Atlético-PB e Treze, o Belo precisa da vitória para se manter entre os líderes do Grupo A. Diante disso, a equipe alvinegra embarcou para o sertão paraibano sem desfalques, e deve entrar em campo com força máxima para encarar o Canário.

Ainda sem poder contar com Léo Moura, principal reforço do Botafogo-PB para a temporada, o técnico Evaristo Piza deve escalar o Belo com a seguinte o formação: Samuel; Israel, Fred, Luís Gustavo e Enercino; Wellington Cézar, Juninho e Cássio Gabriel; Rodrigo Andrade, Kelvin e Lohan.