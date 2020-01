Nordestão: Bahia vence Imperatriz com tranquilidade e assume liderança do Grupo A

No primeiro jogo com a equipe principal diante da torcida – o Campeonato Baiano é disputado com time Sub-23, o Bahia fez valer o mando de campo e impôs sua força e seu favoritismo na busca de mais um título regional. Na abertura da segunda rodada da Copa do Nordeste 2020, o Esquadrão de Aço venceu o Imperatriz por 2 a 0, com gols marcados por Gilberto e Élber. O jogo foi realizado no Estádio de Pituaçu, em Salvador/BA, na noite dessa terça-feira (28).





Desde os primeiros minutos, o Bahia deixava bem claro que não daria espaços para o Imperatriz trabalhar. O time impôs seu jogo com ofensividade e a vantagem logo foi aberta como resultado do sucesso da estratégia adotada. Aos nove minutos, Gilberto iniciou e terminou a jogada. O atacante tocou para Flávio e o volante fez lançamento para Juninho Capixaba. Após cruzamento do lateral, o centroavante completou para as redes e abriu o placar. A situação ficou ainda mais tranquila ao time baiano quando o zagueiro Henrique Mattos derrubou Gilberto em clara chance de gol e foi expulso. Minutos depois, Juninho Capixaba acertou o travessão do goleiro Rafael Pascoal.

O Imperatriz sofria demais com a postura agressiva do Bahia, ainda mais com um jogador a menos. Os donos da casa perderam várias chances com Daniel, Gilberto e Élber, mas a pontaria falhou. Aos poucos, quem aparecia como destaque era o goleiro da equipe maranhense, Rafael Pascoal. Aos 32 minutos, Juninho Capixaba cruzou na medida para Élber cabecear e o arqueiro fez defesa milagrosa. A única chance do Cavalo de Aço ocorreu aos 44, quando Lucas Campos cruzou com perigo e a bola quase entrou. Na sequência do lance, novo cruzamento, Renan Dutra cabeceou e a defesa tricolor afastou o perigo.

​ Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro, com total intensidade do Bahia. O resultado foi o mesmo da etapa inicial. Após tanto insistir, Élber deixou sua marca aos oito minutos. Em bela jogada individual, passou por dois jogadores e balançou as redes depois de entrar na área para ampliar a vantagem anfitriã. Esse gol serviu para o ritmo da partida mudar um pouco. Mesmo com a posse de bola e a presença no ataque, o Tricolor não era mais tão intenso nas finalizações, enquanto o Imperatriz se conformava com a derrota e não conseguia reagir, até mesmo por causa da inferioridade numérica. A única finalização com certo perigo foi com Joelson, mas Anderson defendeu e garantiu a tranquila vitória do Bahia.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço assume a liderança temporária do Grupo A, com quatro pontos, enquanto o Cavalo de Aço cai para o segundo lugar do Grupo B, com três pontos, mas com saldo de gols inferior ao Confiança (1 a -1). O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (29), com a equipe Sub-23, para enfrentar o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, em Feira de Santana/BA, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Por sua vez, o Imperatriz enfrenta o Cordino às 15h30 do próximo domingo (2), no Estádio Leandrão, em Barra do Corda/MA, pela segunda rodada do Campeonato Maranhense.