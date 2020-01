Flamengo e Fluminense se enfrentam buscando manter invencibilidade no Carioca

É hora de separar os homens dos meninos. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 20h30, no Maracanã. O objetivo: A liderança isolada dos grupos A e B. Para isso, os times vão com o que tem de melhor, de acordo com suas propostas.

Do lado rubro-negro, a proposta é utilizar a base. Pelo menos neste início de competição, o Flamengo deu rodagem aos garotos do sub-20 e vai continuar até a partida contra o Fluminense. A tendência é de retorno da equipe principal na outra rodada, contra o Resende, na segunda-feira (3).

Maurício de Souza, técnico que vem comandando a equipe na Taça Guanabara, realizou uma alteração no último treino antes do clássico: promoveu a entrada de Bill, — que fez o gol da vitória na partida contra o Volta Redonda — no lugar de Lucas Silva. Com isso, o time que deve ir a campo tem: Gabriel Batista; João Lucas (Matheuzinho), Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius, Pepê, Rodrigo Muniz; Bill (Lucas Silva) e Yuri César.

Do outro lado

A proposta do Fluminense para este estadual é dar rodagem aos novos contratados e buscar o melhor entrosamento com sua equipe principal. E tem dado certo, o tricolor é o único dos grandes que ainda está com 100% de aproveitamento. Foram três jogos e três vitórias (Cabofriense 0x1 Fluminense, Flu 2x0 Portuguesa, Bangu 1x5 Flu), que garantiram ao tricolor a liderança — ao lado do Madureira — no grupo B.

Para manter a invencibilidade, o técnico Odair Hellman deve levar a campo a seguinte equipe: Muriel; Gilberto, Digão (Matheus Ferraz), Luccas Claro e Egídio;​ Henrique, Hudson, Yago Felipe, Nenê; Matheus Alessandro, Felippe Cardoso. Miguel, de 16 anos, revelação tricolor e um dos destaques desta competição, deve começar no banco e entrar ao longo da partida.

Retrospecto e Transmissão

Na temporada passada, Flamengo e Fluminense se enfrentaram seis vezes. Foram três vitórias do Flamengo, dois empates e uma vitória tricolor. A saber:

Campeonato Carioca:

Flamengo 0x1 Fluminense

Flamengo 3x2 Fluminense

Fluminense 1x2 Flamengo

Flamengo 1x1 Fluminense

Campeonato Brasileiro:

Fluminense 0x0 Flamengo

Flamengo 2x0 Fluminense.

A partida não terá transmissão televisiva. O Flamengo não firmou contrato com a Rede Globo para a cessão dos direitos de transmitir o Campeonato Carioca. O torcedor que não puder comparecer ao Maracanã, pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil, além do tradicional rádio.

Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, nesta quarta-feira (29), às 20h30 (de Brasília). A expectativa é de um grande clássico, com duas equipes buscando o ataque. Acompanhe todos os lances da partida aqui na VAVEL Brasil.