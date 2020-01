Palmeiras recebe Oeste pelo Paulistão no Pacaembu

Pela 3ª rodada do Paulistão, o Palmeiras recebe, no Pacaembu, o Oeste. O jogo que irá ocorrer nesta quarta-feira (29), às 19h15, marca o começo do campeonato onde ambos os times buscam entrar na zona de classificação de seus grupos.

A arbitragem será de Edina Alves Batista, junto com Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli. Para essa partida foram vendidos cerca de nove mil ingressos antecipadamente.

Jogadores poupados

O Palmeiras está em terceiro lugar de seu grupo, com quatro pontos, enquanto Novorizontino e Santo André somam seis pontos. Já o Botafogo-SP está em último, sem nenhum ponto.

Para a partida contra o Oeste, o Verdão irá poupar quatro atletas: Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano. Além dos quatro poupados, o alviverde ainda não pode usar Bruno Henrique e Vitor Hugo, que se recuperam de lesões.

O provável Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Scarpa, Gabriel Veron e Willian.

Também pela zona de classificação

O Oeste está em terceiro no grupo A, apenas atrás de Santos e Ponte. O Peixe soma quatro pontos, enquanto a Macaca soma três, empatado com o Oeste. O Água Santa é o lanterna, com nenhum ponto ganho.

O Oeste deve repetir o time que venceu o Ituano por 1 a 0. As novidades serão Renan Fonseca, que deve ficar no banco após se recuperar de lesão. Já no time titular, Alyson pode tomar a vaga de Rael na lateral esquerda.

O provável time do Rubrão é: Caíque França, Éder Sciola, Sidimar, Bruno Bispo e Rael (Alyson); Mantuan, Matheus Jussa e Mazinho; Roberto, Marlon e João Paulo.