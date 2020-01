Visando segunda vitória seguida, Botafogo recebe Resende

Botafogo e Resende se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Engenhão, às 19h15 (horário de Brasília). O confronto é válido pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta fase, os clubes do Grupo A duelam contra os do Grupo B.

Botafogo mantém esperanças na classificação para a próxima fase

O Alvinegro é o quarto colocado do Grupo A, com três pontos conquistados. Perdeu para o Volta Redonda na estreia por 1 a 0. Na segunda rodada, mais uma derrota. Dessa vez, para o Madureira, por 2 a 0. Na terceira, bateu o Macaé por 3 a 1. Os gols foram marcados por Bruno Nazário, Pedro Raul e Luis Henrique.

O Botafogo novamente terá as principais peças do elenco em campo. Alberto Valentim deve repetir a equipe que venceu o Macaé por 3 a 1. Com isso, o trio de ataque deve ser formado por Luiz Fernando, Luís Henrique e Pedro Raul.

A provável escalação é: Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos; Cícero, Thiaguinho e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luís Henrique e Pedro Raul.

Resende quer a primeira vitória na Taça Guanabara

Quinto colocado do Grupo B, o Resende possui apenas dois pontos. Ainda não venceu na competição e acumula dois empates e uma derrota. Ficou no 0 a 0 com o Boavista na estreia. Na segunda rodada, outro empate. Dessa vez, com o Bangu, em 1 a 1. E na terceira, derrota para a Portuguesa-RJ por 1 a 0.

Uma das equipes de menor investimento com melhor estrutura, o Resende ainda carece de bons resultados no Campeonato Carioca. A equipe é comandada por Edson Souza e deve ter mudanças para buscar a primeira vitória na competição. No elenco, destaques para jogadores que não são novidade para a torcida do Gigante do Vale, como o atacante Waldir e o volante Vitinho.

A provável escalação é: Ranule; Eduardo Grasson, Zé Antônio, Rhayne, Kevyn, Rezende, Bidia, Caio Cezar, Waldir, Wescley, Zizu, Alef Manga.

Retrospecto

Ao todo, foram 13 jogos entre as equipes, com vantagem para o Alvinegro, com 10 vitórias, contra apenas uma do Resende. Além disso, foram dois empates. A última partida ocorreu em 31 de janeiro de 2019, pela quarta rodada da Taça Guanabara. O Resende venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Maxwell.

Arbitragem

O árbitro Grazianni Maciel Rocha comanda a partida. Seus auxiliares serão Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá e Thiago Rosa de Oliveira Esposito.