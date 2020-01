Ponte recebe Corinthians buscando primeira vitória em casa pelo Paulistão

Em jogo válido pela 3ª rodada do Paulistão, a Ponte Preta recebe o Corinthians no Moisés Lucarelli, às 21h30 desta quinta-feira (30).

A arbitragem da partida será feita por Thiago Duarte Peixoto, que será auxiliado por Anderson Jose de Moraes Coelho e Daniel Luis Marques. Lembrando que os jogos na primeira fase do Campeonato Paulista não possuem VAR.

Camilo vendido para o Lyon

A Ponte Preta está no Grupo A da competição. Ela está na vice-liderança, com três pontos, atrás do Santos, que soma quatro pontos. Atrás da Macaca estão Oeste, com três pontos e Água Santa, sem nenhum.

O único desfalque para a partida é do volante Camilo. O atleta já foi liberado pelo clube para fazer exames médicos no Lyon, clube que irá compra-lo. Com isso, Dawhan deve tomar o lugar dele no time titular.

A provável Ponte Preta é: Ygor Vinhas, Jeferson, Henrique Trevisan, Cléber Reis e Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Dawhan e João Paulo; Bruno Rodrigues, Apodi e Roger.

Ainda sem Cantillo

No grupo D da competição, o Corinthians lidera com quatro pontos, tendo como vice-líder o Guarani, com três pontos. Bragantino e Ferroviária somam apenas um ponto e estão, respectivamente, em terceiro e quatro.

Para esse jogo, o Corinthians terá a volta de Everaldo, mas ainda conta com alguns jogadores fora do time. Cantillo não está regularizado, Avelar, Michel Macedo e Léo Santos se recuperam de lesão e, por fim, Araos e Pedrinho estão com suas seleções disputando o torneio pré-olímpico.

O provável Corinthians é: Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho, Richard, Ramiro, Luan e Janderson (Everaldo); Boselli.