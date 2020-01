Com um a menos, CRB faz valer mando ao bater Santa Cruz e vence primeiro jogo na temporada

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, CRB e Santa Cruz se enfrentaram nesta quarta feira (29), no Estádio Rei Pelé, o Trapichão, em Maceió/AL. E, apesar de jogar com um a menos na maior parte do segundo tempo, o CRB conseguiu a vitória em cima do tricolor pernambucano. O gol do Galo foi marcado pelo camisa 10, Rafael Longuine.

Precisando da vitória após perder seus dois jogos no ano, o CRB demonstrou um futebol diferente na noite desta quarta (29). A equipe alagoana iniciou o jogo com uma marcação forte sobre o Santa Cruz, dificultando assim, a troca de passes coral. Entretanto o Galo chegou com perigo apenas uma vez na primeira etapa, quando Carlos Jatobá arriscou de longe e a bola desviou na defesa tricolor.

Foto: Douglas Araújo / CRB

Longuine salvador e pressão aliviada

Melhor em campo também no segundo tempo, o Galo não demorou para abrir o placar. Aos nove minutos, após bela jogada da equipe alagoana, Rafael Longuine marcou seu segundo gol na competição e deixou o CRB em vantagem. Entretanto, a torcida da casa ficou apreensiva após a expulsão direta de Xandão, quando aos 15 minutos, o zagueiro entrou de forma duríssima em cima de Paulinho, do Santa Cruz.

Apesar da inferioridade numérica, o CRB conseguiu segurar a pressão tricolor sem muitos sustos e conquistar a primeira vitória na temporada por 1 a 0, o que tira um peso do elenco e do técnico Marcelo Cabo. O Santa Cruz por outro lado, não fez uma boa partida e conheceu sua primeira derrota na temporada.

E agora?

O CRB volta a campo no sábado (1) pelo Campeonato Alagoano, fora de casa contra a equipe do CSE. Já o Tricolor jogará contra o Vitória-PE no dia seguinte (2), pelo Campeonato Pernambucano.