De virada, São Paulo bate  Ferroviária fora de casa no Campeonato Paulista

Após o clássico sem gols contra o Palmeiras, o São Paulo enfrentou o Ferroviária na Arena Fonte Luminosa na noite dessa quarta-feira (29).

Sem Helinho (com uma entorse no tornozelo), a alternativa do técnico Fernando Diniz foi inicialmente introduzir Alexandre Pato como centroavante, Pablo e Vitor Bueno como pontas.

O jogo

O primeiro tempo foi um momento de grandes oportunidades para ambas as equipes, com um visível sufoco para o time do interior, inclusive em uma bola de Pato no travessão. Porém, aos 27 minutos, Felipe Ferreira marcou para os anfitriões da noite.

A resposta do Tricolor Paulista foi com Hernanes, aos 29 minutos, em lance típico do atleta: recebida pela intermediária, corte para a perna esquerda e a batida rasteira firme.

Na segunda etapa, aos 4 minutos, Arboleda balançou as redes novamente após rebote em lance de Bruno Alves com defesa do goleiro.

A pressão dos donos da casa nos minutos finais não foi bem sucedida, devido à grande partida da zaga são paulina, deixando, inclusive, pouco trabalho para o goleiro Tiago Volpi.

O tricolor deixa Araraquara com quatro pontos e se manteve na liderança do grupo C do campeonato, com sete pontos em quatro rodadas.

O próximo confronto do São Paulo é contra o Novorizontino, no Morumbi, às 20h, na segunda feira (3).