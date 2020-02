Contente após primeira vitória no ano, Xandão elogia planejamento do CRB para temporada

Reforço do CRB para a temporada 2020, o zagueiro Xandão se mostrou motivado com o novo desafio na carreira. Feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Galo, o jogador, que atuou no Bahia em 2019, falou sobre essa perspectiva para os próximos meses no Galo.

“A diretoria do CRB montou um grande elenco, com jogadores experientes e jovens valores. Tenho certeza que faremos um grande ano em 2020. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos com a camisa do Galo. Não tem faltado entrega e dedicação aqui de todos para que isso seja possível”, finalizou.

O defensor ainda falou sobre o desejo do grupo em vencer o CSE, neste sábado, fora de casa, pelo estadual.

“Vamos enfrentar um adversário complicado e precisamos vencer. Vamos ter o máximo de atenção para sairmos com a vitória fora de casa”, concluiu.