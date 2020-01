Com dois gols de Raniel, Santos derrota Inter de Limeira e assume liderança do grupo A 

Santos e Inter de Limeira se enfrentaram nesta quinta-feira (30), na Vila Belmiro, em Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2020. Comandado por Jesualdo Ferreira, o Santos venceu o confronto contra a Inter por 2 a 0, com Raniel marcando duas vezes para os mandantes. A partida também marcou o reencontro de Elano com a torcida do Peixe. Atualmente, o ex-jogador é o treinador da Inter de Limeira.

Pressão e golaço na primeira etapa

A primeira oportunidade de gol dos donos da casa foi aos seis minutos. Felipe Jhonatan cruzou, mas João Victor cabeceou e desviou o lançamento. Na sobra, Tailson cabeceia e a bola sai pelo lado direito do gol.

Dez minutos mais tarde, o Santos teve nova chance de gol. Mais uma vez pela esquerda, Felipe Jonathan cruzou para Tailson na pequena área. Na hora de finalizar, Jonathan, lateral-esquerdo da Inter de Limeira, chegou primeiro e mandou para escanteio. Após a cobrança de escanteio, no minuto seguinte, a bola sobrou para Raniel na esquerda e cruzou. Ninguém desviou e a bola explodiu na trave.

A equipe de Jesualdo Ferreira abriu o placar aos 22 minutos. Raniel recebeu na esquerda, ajeitou para a perna boa e arriscou de fora da área. A bola foi no ângulo de Rafael Pin. Golaço do Peixe!

O Santos ainda quase ampliou aos 36. Após bela jogada individual de Raniel dentro da área, o atacante rolou para Diego Pituca finalizar de primeira, obrigando ao goleiro da Inter de Limeira fazer bela defesa. Quando Tailson estava chegando para o rebote, a partida já estava paralisada, já que o jogador estava em posição irregular.

O segundo gol dos donos da casa saiu somente aos 44 minutos. Diego Pituca cobrou escanteio fechado, João Victor até desviou, mas Raniel aproveitou a sobra e ampliou o marcador para o Santos.

Domínio santista e estreia

O time da baixada ficou perto de fazer mais um gol aos quatro minutos da segunda etapa. Evandro lançou Uribe, e, mesmo na cara do gol, o atacante se atrapalhou e facilitou para a defesa de Rafael Pin. A Inter de Limeira teve sua primeira chance real de gol apenas aos 11. Thomaz finalizou na entrada da área. Durante o trajeto, a bola desviou em Luiz Felipe e tocou na trave antes de sair para escanteio.

Aos 31 minutos, após uma bomba de Geovane, o goleiro Everson foi obrigado a fazer uma defesa para evitar o possível primeiro gol da Inter de Limeira. Aos 32 minutos, Renyer, jovem de 16 anos, que atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrou em campo e fez sua estreia na equipe profissional do Santos.

Após a vitória, o Santos assumiu, de maneira provisória, a liderança do grupo A, com sete pontos. Para a equipe de Jesualdo Ferreira se concretize na primeira colocação de sua respectiva chave, é necessário um tropeço da Ponte Preta, que encara o Corinthians ainda nesta quinta-feira (30), no Moisés Lucarelli.

Próximos confrontos

O próximo compromisso do Santos no Campeonato Paulista é diante o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo (2), às 11h. Já a Inter de Limeira encara a Ponte Preta, no Limeirão, em Limeira, na próxima segunda-feira (3), às 17h.