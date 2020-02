No clássico suburbano, Madureira elimina Bangu com simples empate

Neste sábado (01), o Madureira recebeu Bangu no Conselheiro Galvão. O clássico suburbano foi válido pela Taça Guanabara; primeiro turno do Campeonato Carioca. Nenhuma equipe marcou, portanto, o time alvirrubro não tem mais chances matemáticas de avançar nesta fase do campeonato.

Primeiro tempo

Bangu começou jogando de forma ofensiva e fazendo pressão, afinal, precisava de um excelente resultado. Jairinho foi o grande nome do clube alvirrubro na partida. O atacante jogou bem pelas pontas e criou boas oportunidades. Ainda no primeiro tempo, Douglas fez uma grande defesa e salvou o perigo do Madureira sair atrás no placar. Assim como durante todo o jogo, a etapa inicial foi marcada por muito tempo de bola parada por conta das faltas.

Segundo tempo

Madureira conseguiu dominar melhor o segundo tempo, controlar o ritmo de jogo e ficar mais tempo no ataque. O Tricolor Suburbano chegou a balançar a rede após bate-rebate dentro da grande área, mas o árbitro anulou porque já havia marcado falta no goleiro Matheus Inácio do Bangu. Ygor Catatau e Emerson Carioca foram os principais jogadores do segundo tempo, afinal, finalizaram e cabecearam com perigo diversas vezes.

Situação na tabela

Sendo assim, Bangu assume a lanterna do Grupo A e não tem mais chances matemáticas de chegar na semifinal da Taça Guanabara; primeiro turno do Campeonato Carioca. Já o Madureira, que ainda pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda, está no 2° lugar do Grupo B atrás do líder Fluminense.